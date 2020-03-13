Бизнесмен из Благовещенска украл на таможне телефон

57-летний житель Благовещенска создал себе проблему, прельстившись чужим мобильным телефоном. Теперь мужчине грозит реальное лишение свободы.

Благовещенец при переходе через таможенный пост по ошибке взял чужой рюкзак. В нем находился мобильный телефон известной марки стоимостью 30 тысяч рублей. Убедившись, что за ним не наблюдают, горожанин присвоил гаджет и скрылся.

Гражданин ранее не был судим и имеет собственный малый бизнес. Что толкнуло его на это преступление, он и сам до конца не понимает.

В настоящее время уголовное дело по факту кражи, возбужденное в отношении мужчины, направлено в суд. Жителю Благовещенска грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте.