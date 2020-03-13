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сегодня, 13:52 8

Бизнесмен из Благовещенска украл на таможне телефон

Бизнесмен из Благовещенска украл на таможне телефон
Фото: pixabay.com

57-летний житель Благовещенска создал себе проблему, прельстившись чужим мобильным телефоном. Теперь мужчине грозит реальное лишение свободы.

Благовещенец при переходе через таможенный пост по ошибке взял чужой рюкзак. В нем находился мобильный телефон известной марки стоимостью 30 тысяч рублей. Убедившись, что за ним не наблюдают, горожанин присвоил гаджет и скрылся.

Гражданин ранее не был судим и имеет собственный малый бизнес. Что толкнуло его на это преступление, он и сам до конца не понимает.

В настоящее время уголовное дело по факту кражи, возбужденное в отношении мужчины, направлено в суд. Жителю Благовещенска грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    2 часа назад

    Это русский менталитет мать его

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    это украинский менталитет, мазафака

  • металлист балалайкин

    металлист балалайкин
    1 час назад

    oenesterovэто украинский менталитет, мазафака


    Конечно украинский. Инцидент то произошел на Украинско-Польской границе, ога.

  • ЕслиДобрыйТы

    ЕслиДобрыйТы
    1 час назад

    Шура Балаганов -"Командор, я машинально, машинально" (с) Золотой теленок

  • oenesterov

    oenesterov
    58 минут назад

    металлист балалайкин

    oenesterov

    это украинский менталитет, мазафака



    Конечно украинский. Инцидент то произошел на Украинско-Польской границе, ога.


    а что на русско-китайской границе не могут хохлы быть? тут в амурке каждый второй с фамилией е**нько. :)

  • металлист балалайкин

    металлист балалайкин
    48 минут назад

    oenesterov
    металлист балалайкин

    oenesterov

    это украинский менталитет, мазафака



    Конечно украинский. Инцидент то произошел на Украинско-Польской границе, ога.


    а что на русско-китайской границе не могут хохлы быть? тут в амурке каждый второй с фамилией е**нько. :)


    Так то да. Даже УК`Петропавловск` руководит человек с окончанием фамилии на -енко. При встрече с ним, не забудь поинтересоваться: не он ли тот хохол?:）

  • Правильный умник

    Правильный умник
    33 минуты назад

    ...тебя посадют, а ты не воруй....ДЭБИЛ мля...

  • oenesterov

    oenesterov
    19 минут назад

    металлист балалайкин

    oenesterov

    металлист балалайкин

    oenesterov

    это украинский менталитет, мазафака



    Конечно украинский. Инцидент то произошел на Украинско-Польской границе, ога.


    а что на русско-китайской границе не могут хохлы быть? тут в амурке каждый второй с фамилией е**нько. :)



    Так то да. Даже УК`Петропавловск` руководит человек с окончанием фамилии на -енко. При встрече с ним, не забудь поинтересоваться: не он ли тот хохол?:）


    удар ниже пояса

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