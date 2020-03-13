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сегодня, 13:46 0

В Благовещенске всем желающим окажут бесплатную юридическую помощь

В Благовещенске всем желающим окажут бесплатную юридическую помощь
Фото: pixabay.com

25 марта в амурском управлении министерства юстиции проведут День правовой помощи гражданам. Бесплатную юридическую консультацию сможет получить каждый желающий по адресу: Благовещенск, переулок Пограничный, 10 (3 этаж, конференц-зал).

Консультировать будут с 15:00 до 17:30. Участие примут адвокаты, представители городской прокуратуры, региональных минсоцзащиты, управления Роспотребнадзора, управления федеральной службы судебных приставов, управления федеральной налоговой службы, управления Росреестра, управления ЗАГС, Пенсионного фонда, областного фонда соцстрахования и областной нотариальной палаты.

Предварительно можно записаться на прием по телефону: 53-84-48 или обращаться в кабинет № 311 по месту приема.

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