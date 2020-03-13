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сегодня, 13:40 0

Не все муниципалитеты Приамурья оказались готовы к пожароопасному сезону

Не все муниципалитеты Приамурья оказались готовы к пожароопасному сезону

С начала марта на территории Приамурья работают комиссии по проверке населенных пунктов к готовности к весеннему пожароопасному периоду. В их составе специалисты Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, отдела надзорной деятельности, отдела гражданской обороны района и начальники пожарных частей области.

«Осенью 2019 года, согласно утвержденным планам, главы сельсоветов начали подготовку к будущему пожароопасному сезону 2020 года. На территориях населенных пунктов создавали минерализованные полосы, убирали мусор, ликвидировали бесхозные строения, окашивали траву и проводили профотжиги. Многие муниципалитеты не успели выполнить эти мероприятия, поэтому они делают это весной. Уже проверено около восьми районов, и почти везде отдельные муниципалитеты не готовы к пожароопасному сезону. Этому виной большое количество снега и переувлажнение почвы», – рассказал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексей Венглинский.

Очередная проверка прошла в Михайловском районе. Было проверено шесть населенных пунктов: Ярославка, Нижняя Ильиновка, Коршуновка, Красный Восток, Зеленый Бор и Поярково. Почти везде у комиссии были замечания: в основном это бесхозные заброшенные строения, которые представляют угрозу для соседей и всего поселка.

Михайловский район на 61 % выполнил мероприятия по защите населенных пунктов от пожаров. Всего в населенных пунктах осталось очистить от сухой растительности 3 150 опасных участков из 12 465 запланированных. Наибольшее количество таких участков находится в Михайловском, Белогорском, Свободненском, Зейском, Ивановском и Бурейском районах. Всего же область готова к пожароопасному сезону на 75 %.

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#природа

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