Мойте руки перед работой: эпидемия коронавируса может ударить по трудовому распорядку амурчан

12 марта главам муниципальных образований Амурской области поступили новые рекомендации Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции. Ведомство предлагает руководителям организаций внести коррективы в работу коллективов.

Руководителям предприятий всех форм собственности предложено обеспечить при входе в организацию возможность обработки рук кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками. При входе в помещение и в течение рабочего дня работникам следует измерять температуру. Если будут обнаружены лица с признаками заболевания, их следует отстранить от нахождения на рабочем месте.

Кроме того, руководители должны контролировать, что заболевший работник дома обратился к медикам, а те, кто вернулся из стран, где зафиксирован коронавирус, соблюдают самоизоляцию в течение 14 дней. Информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены также вошло в рекомендации.

В офисах и рабочих помещениях необходимо каждые два часа проводить проветривание и качественную уборку с применением дезинфицирующих средств, уделив особое внимание дверным ручкам, выключателям, перилам и столам сотрудников. Приветствуется использование бактерицидных ламп и обеззараживателей воздуха.

Кроме того, в организациях должен находиться пятидневный запас дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук, средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Корпоративы и иные массовые мероприятия советуют отложить до лучших времен. Также не стоит направлять сотрудников в командировки, особенно в зарубежные страны, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. То же касается отпусков как для руководителей, так и для рядовых сотрудников.

В помещениях для приема пищи рекомендовано использовать одноразовую посуду. Обычные столовые приборы лучше мыть в посудомоечных машинах при температуре не ниже 65 градусов или руками, при такой же температуре с применением дезинфицирующих средств.

При отсутствии столовой рекомендуется запретить обеды на рабочих местах и выделить специальное помещение для приема пищи.

Как сообщало Амур.инфо, в феврале специалисты Роспотребнадзора по Амурской области рассказали, как можно защититься от гриппа и коронавирусной инфекции. Среди мер профилактики – регулярное мытье рук и соблюдение требований этикета. Также в ведомстве объяснили, как правильно пользоваться медицинской маской.

На днях житель Благовещенска решил узнать, как в городе можно провериться на коронавирус, если есть подозрения или симптомы болезни. Оказалось никак. Социальный эксперимент успехом не увенчался.