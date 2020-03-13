Страдающий шизофренией благовещенец попал на скамью подсудимых за кражу велосипедов

Благовещенский городской суд рассмотрел материалы уголовного дела в отношении жителя областного центра. Мужчину обвинили в трех кражах. Все они были совершены в июне 2019 года из подъездов разных домов. Общая сумма ущерба составила больше 20 тысяч рублей.

Установлено, что благовещенец украл детский велосипед марки Tieniu стоимостью 5 500 рублей, велосипед марки LAUX стоимостью 10 000 рублей и велосипед марки Stels стоимостью 6 000 рублей.

В судебном заседании горожанин свою причастность к преступлениям не отрицал, выразил сожаление о случившемся. Но от уголовной ответственности он был освобожден из-за психического состояния. Оказалось, что благовещенец страдает шизофренией и в момент совершения преступлений находился в невменяемом состоянии.

«Согласно статье 21 УК РФ, не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения общественно-опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими вследствие хронического психического расстройства», – сообщили в горсуде.

Поэтому мужчину направили на принудительное лечение в психиатрический стационар общего типа и обязали вернуть велосипеды их владельцам.