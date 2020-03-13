В Амурском театре драмы началась работа над новой комедией

Новый спектакль «Номер с фруктами» ставят в Амурском театре драмы. Это виртуозная комедия положений с острой сатирой на коррумпированных чиновников. Для работы над спектаклем приглашен режиссер из Брянска Борис Ярыш, который выпустил на сцену в Благовещенске аншлаговую комедию «Тётки».

В основу спектакля легла пьеса популярного московского автора Александра Коровкина.

По сюжету, номер с фруктами — самый дорогой в гостинице, в котором в качестве дополнительного сервиса всегда свежие фрукты. Что же может случиться в шикарном номере? А просто помощник регионального политика пригласил в гости случайную знакомую. Но тут неожиданно приехал губернатор, девушка оказалась не той, кем представилась, а события потекли не по плану.

Виртуозная комедия вызовет самые разные чувства — от лирических до почти трагических.

В спектакле заняты: заслуженный артист России Роберт Салахов, артисты Максим Клепалов, Константин Таванцев, Игорь Омельков, Александра Аверьянова, Юлия Стафиевская, Александра Дымшакова, сообщает пресс-служба театра. Премьера состоится на сцене Амурского областного театра драмы 17, 18 и 19 апреля.

Возрастное ограничение спектакля 16+.