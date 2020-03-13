По предписанию прокуратуры группа RASA в Благовещенске не должна исполнять 4 песни

Стали известны итоги прокурорской проверки относительно популярной среди подростков группы RASA, концерт которой состоится в ОКЦ в пятницу, 13 марта. Надзорный орган согласился с выводами общественников и уполномоченного по правам ребенка, что некоторые песни пришедшие на концерт дети не должны услышать со сцены.

Как сообщало Амур.инфо, организаторы выступления группы указали в качестве возрастной маркировки на афише 6+. Общественники, вслушавшиеся в тексты исполнителей пришли к выводу, что в некоторых скрыта пропаганда запрещенных веществ и асоциального поведения, а значит, и ограничение должно быть 18+. Организаторы тогда сообщали, что согласовывали репертуар для концерта именно для возрастной категории 6+

Однако общественники обратились к детскому омбудсмену, была проведена экспертиза видеопродукции группы RASA – ее передали в прокуратуру, которая в начале марта начала проверку.

«Экспертиза песен, проведенная лингвистами, показала, что в некоторых текстах содержалась как скрытая, так и явная пропаганда наркотических средств, наркомании, рискованного и опасного поведения, провоцирование зависимого поведения, что может негативно сказаться на детях и подростках, способствовать их вовлечению в девиантные сообщества. И учитывая, что у них маркировка 6+, это было зоной особо внимания. Поэтому в целях исполнения требований закона прокуратурой вынесено было предостережение о недопустимости нарушения закона. В этом предостережение содержится запрет исполнения четырех песен как нарушающих законодательство, потому что они учат противоправному социальному поведению. Это установлено, прокуратура с этим согласилась, организаторы согласились с претензиями и исключили их», – рассказала Наталья Третьякова, уполномоченный по правам ребенка в Амурской области.

Также, по соглашению, в некоторых песнях будут заменены слова, вызвавшие вопросы. «В песнях, которые остались, были отдельные слова и словосочетания, которые вызвали нарекания и которые были обозначены в экспертизе – в экспресс-анализе медиа-среды. Вот эти отдельные слова были изменены организаторами. По соглашению с организаторами, в том числе была произведена перезапись бэк-вокала для концерта в Благовещенске», – добавила омбудсмен.

Также, по информации уполномоченного, на концерте будут находиться сотрудники полиции для контроля соблюдения комендантского часа – несовершеннолетние до 18 лет не могут находиться после 22:00 в общественном месте без сопровождения родителей.

Плюс ко всему представители государственных органов будут проводить видеофиксацию концерта для контроля соблюдения всех достигнутых договоренностей с организаторами выступления.