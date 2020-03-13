Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:47 6

По предписанию прокуратуры группа RASA в Благовещенске не должна исполнять 4 песни

По предписанию прокуратуры группа RASA в Благовещенске не должна исполнять 4 песни
Фото: instagram.com/dasha.rasa/

Стали известны итоги прокурорской проверки относительно популярной среди подростков группы RASA, концерт которой состоится в ОКЦ в пятницу, 13 марта. Надзорный орган согласился с выводами общественников и уполномоченного по правам ребенка, что некоторые песни пришедшие на концерт дети не должны услышать со сцены.

Как сообщало Амур.инфо, организаторы выступления группы указали в качестве возрастной маркировки на афише 6+. Общественники, вслушавшиеся в тексты исполнителей пришли к выводу, что в некоторых скрыта пропаганда запрещенных веществ и асоциального поведения, а значит, и ограничение должно быть 18+. Организаторы тогда сообщали, что согласовывали репертуар для концерта именно для возрастной категории 6+

Однако общественники обратились к детскому омбудсмену, была проведена экспертиза видеопродукции группы RASA – ее передали в прокуратуру, которая в начале марта начала проверку.

«Экспертиза песен, проведенная лингвистами, показала, что в некоторых текстах содержалась как скрытая, так и явная пропаганда наркотических средств, наркомании, рискованного и опасного поведения, провоцирование зависимого поведения, что может негативно сказаться на детях и подростках, способствовать их вовлечению в девиантные сообщества. И учитывая, что у них маркировка 6+, это было зоной особо внимания. Поэтому в целях исполнения требований закона прокуратурой вынесено было предостережение о недопустимости нарушения закона. В этом предостережение содержится запрет исполнения четырех песен как нарушающих законодательство, потому что они учат противоправному социальному поведению. Это установлено, прокуратура с этим согласилась, организаторы согласились с претензиями и исключили их», – рассказала Наталья Третьякова, уполномоченный по правам ребенка в Амурской области.

Также, по соглашению, в некоторых песнях будут заменены слова, вызвавшие вопросы. «В песнях, которые остались, были отдельные слова и словосочетания, которые вызвали нарекания и которые были обозначены в экспертизе – в экспресс-анализе медиа-среды. Вот эти отдельные слова были изменены организаторами. По соглашению с организаторами, в том числе была произведена перезапись бэк-вокала для концерта в Благовещенске», – добавила омбудсмен.

Также, по информации уполномоченного, на концерте будут находиться сотрудники полиции для контроля соблюдения комендантского часа – несовершеннолетние до 18 лет не могут находиться после 22:00 в общественном месте без сопровождения родителей.

Плюс ко всему представители государственных органов будут проводить видеофиксацию концерта для контроля соблюдения всех достигнутых договоренностей с организаторами выступления.

Просмотров всего: 1847

#дети #закон #концерты

распечатать


Общество 1

Амурские депутаты объяснили, почему поддержали поправки в Конституцию

Общество

«СВТ-Центр» Благовещенска отпраздновал девятый день рождения (видео)
В России и мире

Музыкальный критик удивился выбору песни Little Big на «Евровидение»

Происшествия

Момент наезда машины на ребенка в Зее попал на видео
Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    худрук из прокурорских внес коррективы в репертуар))))

  • КП

    КП
    3 часа назад

    Работают не покладая рук. Пот не успевают вытереть со лба. Вот что бы было, если бы эти 4 песни прозвучало, просто страшно подумать.

  • Mr.Zorg

    Mr.Zorg
    3 часа назад

    А в мМосковии тем временем выступает Тиль Линдерманн, у которов в клипах совсем порно. Шнуров там поёт и ничё - все слушают. Да много групп там клёвых есть.

    А у нас вот Кукаренко не понравилось и всё. Наверно лучше, когда толстозадые Лолиты на сцене беснуются.

    впрочем, скоро так и будет - кому сдался провинциальное захолустье, которые ещё и сои требки выставляет, проще Хабару да Владик окучить - а вы там сасайте.

    ЗЫ: Спасибо господин Кукаренко. На Операцию Пластилин наверное в Тамбов придётся яхать - тут их явно не пустят.

  • Gamzuk

    Gamzuk
    2 часа назад

    проклятый коронавирус отменил китайских студентов, вот коленьке заняться и нечем. А был ведь либералом))).

  • Мапа

    Мапа
    1 час назад

    inoy

    худрук из прокурорских внес коррективы в репертуар))))



    +++



    Это и я так могу.

    - А чё же сыграть-то?

    - Мурку



    PS

    Хоть и не поклонник творчества этой группы.

  • Gelo-aqua59

    Gelo-aqua59
    59 минут назад

    Mr.ZorgА в мМосковии тем временем выступает Тиль Линдерманн, у которов в клипах совсем порно. Шнуров там поёт и ничё - все слушают. Да много групп там клёвых есть.

    А у нас вот Кукаренко не понравилось и всё. Наверно лучше, когда толстозадые Лолиты на сцене беснуются.

    впрочем, скоро так и будет - кому сдался провинциальное захолустье, которые ещё и сои требки выставляет, проще Хабару да Владик окучить - а вы там сасайте.

    ЗЫ: Спасибо господин Кукаренко. На Операцию Пластилин наверное в Тамбов придётся яхать - тут их явно не пустят.


    Москва много косяков напорола. Хочешь их переплюнуть? Свои то дети есть,или сам ещё не определился?

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь