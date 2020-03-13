Амурчанке в Китае из-за коронавируса пришлось бежать онлайн-марафон в маске

Анна Че, амурчанка которая уже 10 лет живет в Китае, попала в число участников Нагойского международного женского марафона. Она не отчаялась, когда его отменили из-за коронавируса, и пробежала положенную дистанцию онлайн. О своих впечатлениях Анна рассказала корреспонденту Амур.инфо.

Все началось пять лет назад, когда Анна пробежала свои первые 10 километров в одном из народных забегов в Китае. Мотивировало желание участвовать в массовых стартах. Потом она подала заявку на участие в Международном женском марафоне в японском Нагое в 2020 году, в котором должны были принять участие около 40 тысяч бегунов со всего мира. Предстоял отбор.

«Это лотерея. Среди любителей разыгрывают определенное количество слотов. В этом году конкурс был три человека на место», — отметила Анна Че.

В результате жеребьевки она стала полноценным участником забега на 42 километра 195 метров. В январе в рамках подготовки к марафону женщина должна была пробежать половину заявленной дистанции в Гонконге, но это мероприятие отменили из-за вспышки коронавируса в Китае. А 20 февраля в связи с эпидемией на официальном сайте мероприятия появилось сообщение и об отмене основного марафона для любителей. Состязание провели только для группы профессиональных спортсменов, где, кстати, победила российская легкоатлетка Альбина Майорова.

Для того чтобы как-то подбодрить участников-любителей, организаторы объявили о проведении для них Женского онлайн-марафона в Нагое. Всем финишерам обещаны призы: медаль от ювелирной компании Tiffany, сертификат об участии в забеге и сувениры. Анна говорит, что ювелирный приз стал для нее хорошим стимулом. И в символичный день, 8 марта, женщина стартовала в Хойчжоу провинции Гуандун.

«Бежала 42,2 километра. Это единственная возможная дистанция на самом массовом женском забеге в мире. Возможность пробежать онлайн предложили организаторы, они предоставили специальную программу на смартфон, фиксирующую время и расстояние. Уложилась в 6 часов», — рассказала участница онлайн-марафона.

Из-за строгой противовирусной кампании в Китае амурчанке пришлось бежать в медицинской маске. По словам бегуньи, это не было для нее большим препятствием, ведь с начала карантина идёт уже второй месяц. Она приняла новые правила игры и приспособилась во время подготовки к забегу.

Несмотря на марафон, женщина не осталась без подарка в Международный женский день. «Муж присоединился ко мне на велосипеде в середине забега. Так что половину расстояния я пробежала в его компании, со всем положенным на дистанции питанием, которое он вез в рюкзаке. Его подарок оказался очень полезным сюрпризом — спортивные часы Garmin», — поделилась с Амур.инфо спортсменка.

В этот же день вместе с амурчанкой в онлайн-марафоне финишировали 88 участников из 40 тысяч зарегистрированных. Организаторы отвели два месяца на это мероприятие, по завершении которого будут подведены итоги. Анне, которая называет себя типичной домохозяйкой с резюме — «двое детей, кошка, собака, черепаха и все вытекающие отсюда заботы» — остается ждать результатов. Она не отказалась от планов подтвердить звание марафонца во время какого-то очного массового забега. А пока будет продолжать бегать в своё удовольствие.