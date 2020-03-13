Главный туристический инстаграм-аккаунт Приамурья признан одним из лучших в стране

Аккаунт Туристско-информационного центра Амурской области @amur_travel одержал победу в специальной номинации «Туристический контент в социальных сетях» профессионального конкурса «Лучший туристический портал – 2019». Награждение состоялось в Москве на международной туристической выставке «Интурмаркет».

«Это первая и очень важная победа. Мы рассказываем об отдыхе и путешествиях в Амурской области. Заглянув на страничку, гости и жители региона могут оперативно узнать о предстоящих походах, сплавах, экспедициях, познакомиться с теми, кто по-настоящему любит свой край, разрабатывает маршруты. В режиме онлайн можно получить полезную информацию, где, например, катают на снегоходах, собачьих упряжках, как лучше провести выходные с детьми. В продвижении туристического потенциала нам помогает харза. Это лучший друг и помощник туриста. Ее историю можно узнать на страничке. Подписывайтесь, знакомьтесь, следите за новостями», – рассказала главный менеджер Туристско-информационного центра Амурской области Наталья Храмова.

Заявки на участие в конкурсе подали 23 региона России. Среди них Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская, Новгородская, Рязанская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Крым, Мордовия и другие.

Конкурс «Лучший туристический портал» входит в пул профессиональных конкурсов, проводимых Российским государственным университетом туризма и сервиса, Торгово-промышленной палатой РФ.

В составе жюри – руководитель проекта «Национальный туристический портал Russia.Travel» Федерального агентства по туризму», ведущие маркетологи, представители digital-агентств, travel-журналисты, разработчики мобильных туристических приложений, специалисты в сфере IT-технологий, преподаватели университетов туризма.

Также организаторы выставки отметили оригинальный стенд региона. Агентству по привлечению инвестиций, на базе которого создан Туристско-информационный центр, вручили диплом за ценный вклад и поддержку выставки и памятный сувенир.