Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:14 0

Главный туристический инстаграм-аккаунт Приамурья признан одним из лучших в стране

Главный туристический инстаграм-аккаунт Приамурья признан одним из лучших в стране

Аккаунт Туристско-информационного центра Амурской области @amur_travel одержал победу в специальной номинации «Туристический контент в социальных сетях» профессионального конкурса «Лучший туристический портал – 2019». Награждение состоялось в Москве на международной туристической выставке «Интурмаркет».

«Это первая и очень важная победа. Мы рассказываем об отдыхе и путешествиях в Амурской области. Заглянув на страничку, гости и жители региона могут оперативно узнать о предстоящих походах, сплавах, экспедициях, познакомиться с теми, кто по-настоящему любит свой край, разрабатывает маршруты. В режиме онлайн можно получить полезную информацию, где, например, катают на снегоходах, собачьих упряжках, как лучше провести выходные с детьми. В продвижении туристического потенциала нам помогает харза. Это лучший друг и помощник туриста. Ее историю можно узнать на страничке. Подписывайтесь, знакомьтесь, следите за новостями», – рассказала главный менеджер Туристско-информационного центра Амурской области Наталья Храмова.

Заявки на участие в конкурсе подали 23 региона России. Среди них Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская, Новгородская, Рязанская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Крым, Мордовия и другие.

Конкурс «Лучший туристический портал» входит в пул профессиональных конкурсов, проводимых Российским государственным университетом туризма и сервиса, Торгово-промышленной палатой РФ.

В составе жюри – руководитель проекта «Национальный туристический портал Russia.Travel» Федерального агентства по туризму», ведущие маркетологи, представители digital-агентств, travel-журналисты, разработчики мобильных туристических приложений, специалисты в сфере IT-технологий, преподаватели университетов туризма.

Также организаторы выставки отметили оригинальный стенд региона. Агентству по привлечению инвестиций, на базе которого создан Туристско-информационный центр, вручили диплом за ценный вклад и поддержку выставки и памятный сувенир.

Просмотров всего: 614

#конкурсы

распечатать


В России и мире

Выиграл самый достойный: Лукерья Ильяшенко рассказала о съемках в «Последнем герое»
Общество 1

Благовещенские школьники поборются за 300 тысяч рублей на чемпионате по чтению вслух
Общество 2

Какие женщины проявили интерес к конкурсу «Лидеры России. Политика»
Культура

Варган под рок-хиты: в музее пройдет День оленевода и охотника
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь