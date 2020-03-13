В Приамурье увеличены мощности для борьбы с последствиями снегопада

Фото: mintrans.amurobl.ru

В Амурской области дорожные службы очищают и обрабатывают противогололедными материалами проезжие части вторые сутки. На дорогах регионального значения работают более 130 единиц спецтехники, порядка 60 дорожных рабочих, израсходовано свыше 360 тонн реагентов. Днем ранее на трассах было задействовано 80 единиц спецтехники и 38 специалистов дорожных бригад.

«Для обеспечения безопасного проезда транспорта в первую очередь обрабатываются участки с высокой интенсивностью движения, а также мосты, крутые повороты, спуски и подъемы. Подрядчики работают вторые сутки в круглосуточном режиме, все четко оценивают уровень ответственности за свою работу, обеспечение безопасного проезда на трассах – основная задача дорожных служб», – сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.

13 марта с 09:00 восстановлено движение автобусов по отмененным перевозчиками направлениям Благовещенск – Свободный, Благовещенск – Магдагачи и Благовещенск – Шимановск.

В связи с опасениями за состояние участка федеральной трассы «Подъезд к Благовещенску» и для обеспечения безопасности пассажиров перевозчики не стали выполнять ранние рейсы межмуниципальных автобусных пассажирских маршрутов № 103 Благовещенск – Ивановка и № 502 Благовещенск – Белогорск. В настоящее время рейсы по данным маршрутам выполняются, пишет пресс-служба амурского минтранса.

Для получения информации о выполнении рейсов на межмуниципальных маршрутах Амурской области можно обращаться по телефону справочной службы автовокзала 8 (4162) 334-313.

«Призываем водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники, пешеходам рекомендуем в темное время суток носить световозвращающие элементы», – сказал Александр Зеленин.