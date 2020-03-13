Амурчане создадут особый сад в память о погибших в Великой Отечественной войне

С 18 марта по 22 июня пройдёт международная акция «Сад памяти», приуроченная к 75-летию Великой Победы. В России и странах СНГ высадят 27 миллионов деревьев в память о каждом, кто погиб в Великой Отечественной войне.

В каждом населённом пункте страны появится свой «Сад памяти». О соответствующей инициативе объявили её организаторы – Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» и Фонд памяти полководцев.

«В современной России существуют сотни организаций и движений, объединяющих нас вокруг общей трагедии, которую пережила страна. Но наша идея − не просто сплотить людей, а оставить вечный памятник: 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне», − отметила руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Ольга Амельченкова.

Руководитель «Волонтёров Победы» также отметила, что сама идея акции лежала на поверхности. В частности, в ходе общения с добровольцами многие рассказывают о том, что не знают, где похоронены их родственники. А такие сады позволят каждому почтить память погибших. В итоге было решено подать инициативу на президентский грант. Его получил руководитель Омского регионального отделения движения. Теперь акцию тиражируют на всю страну.

Общественную инициативу уже поддержали Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федеральное агентство лесного хозяйства. Как сообщила в ходе пресс-конференции заместитель министра природных ресурсов Елена Панова, для акции подготовлено около десяти тысяч точек. Более половины объёма саженцев будет обеспечено силами региональных лесных ведомств в рамках национального проекта «Экология». Работу по лесовосстановлению в Минприроды ведут уже несколько лет.

«27 миллионов деревьев мы планируем высадить до 22 июня. Однако сегодня мы понимаем, что есть заявки на большее. Есть те, кто хочет преодолеть цифру в 75 миллионов. Это, конечно, для нас очень большая цифра. Будем стремиться к ней», − отметила Елена Панова.

Замминистра также подчеркнула: начнутся высадки с юга России, позже присоединятся остальные регионы, в том числе, особо охраняемые природные территории (ООПТ) России.

«На фронт наши люди уходили из разных уголков СССР. Поэтому ограничиваться при проведении акции только территорией России было бы неправильно», − уверен заместитель руководителя Федерального агентства по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Александр Радьков.

Большинство бывших союзных республик уже поддержало инициативу.

«В представительство Россотрудничества, узнав об акции из российских СМИ, уже обращаются как жители стран СНГ, так и наши соотечественники. Конечно же, мы активно подключились. Мы считаем своим долгом оказать содействие и придать импульс такой благородной инициативе, − заявил Александр Радьков. − Важно, чтобы мы не утратили историческое наследие. У нас общая Победа. И у нас общие герои».

Таким образом, поучаствовать в акции сможет каждый. Как сообщают организаторы, для этого достаточно зайти на официальный сайтсадпамяти2020.рф либо в одноимённое приложение ВКонтакте, выбрать свой регион и кликнуть на ближайшую точку высадки. Там вы узнаете дату, время посадки и контакты для связи. Кроме того, на сайте есть возможность зарегистрироваться, рассказать, кому вы посвящаете своё дерево, чтобы получить электронный сертификат, который будет напоминать вашей семье об этом событии. Также с 16 марта в Федеральном агентстве лесного хозяйства начнет работу телефон горячей линии: 8 800 100 94 00.

В рамках акции «Сад памяти» в Амурской области будут посажены:ель, сосна, бересклет, рябина, калина, клен, пихта, ясень, лиственница, орех маньчжурский, желтая акация, липа более 4 600 штук на 53 участках, общей площадью 1 811,878 гектара. Центральное мероприятие запланировано в Благовещенске: на площади 0,15 гектара, планируется высадить 200 саженцев.

Всего участие в акции примут не менее 2,5-3 миллионов человек. В их числе известные общественные деятели, спортсмены, актёры, музыканты. Среди них Василий Лановой, Николай Расторгуев, правнучка маршала Константина Рокоссовского Ариадна Рокоссовская, Дмитрий Губерниев, Олег Газманов, Тимур Бекмамбетов, Яна Чурикова, Никита Высоцкий, Игорь Петренко, Алексей Немов и многие другие.

Первые «Сады памяти» появятся в Севастополе, Феодосии, Керчи, Грозном, Новороссийске, Владикавказе, Моздоке 18 марта. Далее инициативу поддержат в других регионах. Особое внимание ей уделят в городах-героях, городах воинской славы. Для помощи в акции уже подготовлено 25 тысяч волонтёров.