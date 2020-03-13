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сегодня, 12:05 0

В Благовещенске спортсмены ДФО поборются за звание «железного человека»

В Благовещенске спортсмены ДФО поборются за звание «железного человека»
Фото: администрация Благовещенска

В столице Приамурья в 16-й раз пройдет уникальное зимнее троеборье «Железный человек». За это звание будут бороться спортсмены Благовещенска, Амурской области и городов Дальнего Востока.

Участникам троеборья предстоит проплыть 25 метров, пробежать 200 метров и поднять гири весом от 16 до 32 килограммов. Зрелищное спортивное событие пройдет 14-15 марта на реке Зее в Благовещенске в районе Амурской, 1.

Во время проведения мероприятия запланированы:

  • парад (заплыв) флагов на воде;
  • заплывы на 25 метров, бег 100 метров (женщины);
  • заплывы на 25 метров, бег 200 метров, подъем гири за 60 секунд 16 – 24 – 32 килограммов (мужчины);
  • заплывы 75 метров и бег 200 метров;
  • заплывы на 50 метров, 100 метров, 200 метров.

В этом году мероприятие приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и пройдет под девизом «Защитим прошлое, сохраним будущее!», сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Соревнования начнутся 14 марта в 13:00. С 10:00 до 12:10 пройдет регистрация участников. В 12:30 – парад построения участников, показательные заплывы с флагами Победы и партнеров.

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