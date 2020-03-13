Музыкальный критик удивился такому выбору песни Little Big на «Евровидение»

Фото: Стоп-кадр из видео

Группа Little Big сделала пародию на стандартный продукт конкурса «Евровидение» 80-х годов, но она получилась выхолощенной, считает музыкальный критик Александр Беляев. Музыкальный критик и обычные пользователи высказались о конкурсной песне представителей из России.

Группа Little Big представила 12 марта клип на новую песню Uno, с которой выступит на «Евровидении-2020».

«Удивило то, что Little Big решили делать не то, чем они прославились, а пародировать стандартный продукт "Евровидения". Это пародия на ранние 80-е по эстетике, некое эвродиско, в частности итальянское, но там было качество выше, а здесь все абсолютно выхолощено», – прокомментировал Беляев РИА Новости.

По его мнению, «единственная фишка номера – толстый танцор, но надо еще посмотреть какой номер будет».

Коллектив Little Big выступит на конкурсе в расширенном составе. Сейчас в группе четыре участника - Илья Прусикин, Сергей Макаров, Антон Лиссов и Софья Таюрская. На сцену в Роттердаме выйдут шестеро.

Международный конкурс «Евровидение-2020» пройдет с 12 по 16 мая. Нидерланды получили возможность провести его после победы Дункана Лоуренса в прошлом году. Отменят ли конкурс из-за коронавируса, пока неизвестно. Однако уже огласили, что Россия по результатам жеребьёвки выступит в первом полуфинале 12 мая.

Пользователи в комментариях под постом группы с презентацией клипа в Инстаграме разделились на два лагеря. Одни выразили надежду, что номер будет лучше: «Вы потеряли себя в этой песне», «Будто и не вы поете, слишком статичный сюжет и нет драйва, но песня в голове заедает, да», «Если честно, то клип так себе, но песня быстро заедает. Надеюсь вы на конкурсе, забахаете просто невероятную постановку», «Могло быть и лучше, надеюсь номер будет нормальный», «Ужас, ждали большего!», «С такой композицией вы зал не порвете», «Где рейв? Где разрыв лица?», «Ощущение, что вообще не вы. Вся надежда на сильный номер».

Другие поддержали группу в комментариях: «Огонь!», «Надо, что б на Евровидении её спели три раза! Именно с третьего раза подсаживаешься на эту песню и просто уже не можешь перестать слушать», «Смотрю десятый раз – это лучшее, что вы сняли», «Есть какая-то изюминка», «Очень надеюсь, что этот толстый парень тоже будет на Евровидении», «Ребята, песня классная! Придумайте побольше танцев, может, еще один клип сделайте, и будет бомба! У вас было мало времени, 2 марта все стало известно, но мы верим, что вы можете! Нельзя, конечно, в такие условия ставить группу...».