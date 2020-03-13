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сегодня, 11:37 0

Момент наезда машины на ребенка в Зее попал на видео

Момент наезда машины на ребенка в Зее попал на видео
Фото: кадр видео

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлен момент наезда машины на ребенка в Зее. Этот случай был 12 марта: такси сбило школьника – ученика пятого класса.

На кадрах видно, что ребенок оказался на капоте сбившего его автомобиля, потом упал и прокатился по земле.

В соцсетях пишут, что, по предварительной информации, школьник переходил дорогу в неположенном месте. У пострадавшего – перелом ноги и сотрясение.

При этом один из пользователей Инстаграма отметил, что от места, где произошло ДТП, до пешеходного перехода совсем недалеко – 10 метров. «Смотреть надо по сторонам, прежде чем бежать, хоть по пешеходному переходу, хоть без него», – пишет другой комментатор.

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#дети #ДТП #Зея #происшествия #транспорт #школа

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