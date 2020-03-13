Момент наезда машины на ребенка в Зее попал на видео

Фото: кадр видео

На кадрах видно, что ребенок оказался на капоте сбившего его автомобиля, потом упал и прокатился по земле.

В соцсетях пишут, что, по предварительной информации, школьник переходил дорогу в неположенном месте. У пострадавшего – перелом ноги и сотрясение.

При этом один из пользователей Инстаграма отметил, что от места, где произошло ДТП, до пешеходного перехода совсем недалеко – 10 метров. «Смотреть надо по сторонам, прежде чем бежать, хоть по пешеходному переходу, хоть без него», – пишет другой комментатор.