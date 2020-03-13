В пятницу, 13-го, в ЗАГСах Приамурья поженятся пять пар

Большинство амурчан не спешит жениться в пятницу, 13-го. В этот день в ЗАГСах Приамурья пожелали скрепить свой союз узами брака всего пять пар. Это 4 пары из Благовещенска и одна – из Белогорска.

Связано это с суеверием или влиянием Великого поста, непонятно, но ясно одно, что пары решившие создать свою семью в этот день, вопреки всем приметам и суевериям, просто обязаны жить долго и счастливо, пишет в Инстаграме управление ЗАГС. И желает молодоженам долгой и счастливой жизни, чтобы спустя много лет они могли с гордостью сказать своим детям или внукам: «Мы с вашим папой (дедушкой) поженились в пятницу, 13-го. И вот уже много лет живем счастливо и любим друг друга».