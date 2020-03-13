МТС и TikTok объединились в сфере благотворительности

МТС и TikTok объявляют о старте конкурсно-образовательной программы в рамках федерального благотворительного проекта МТС «Поколение М». Молодые люди из всех регионов России получат возможность учиться в онлайне у популярных блогеров и известных вокалистов, развивать таланты и своим творчеством помогать спасать жизни сверстников.

В число мастеров совместного проекта от МТС и TikTok вошли певица Полина Гагарина, директор продюсерского центра «Эколь» Татьяна Аникина, молодые вокалисты Акмаль Ходжаниязов, Хабиб и дуэт NANCY&SIDOROV, популярные блогеры Анриэль (@anriel), Влад Красавин (@vladkrasavin)，Артем Кондратьев (@artemmkeyy), Андрей Федотов (@fedotovandrey). Мастера проекта дадут серию онлайн-уроков для начинающих блогеров и певцов и войдут в жюри онлайн конкурса «ТикТокер Поколения М».

Конкурс пройдет в два этапа: 10-22 марта и 1-14 апреля. В нем могут поучаствовать блогеры и вокалисты от 16 лет до 21 года. Им предлагается записать одно или несколько коротких музыкальных видео, демонстрирующих их вокальные возможности, или добрых роликов в формате storytelling/comedy, и разместить их в TikTok с хэштегом #Поколение_М. По итогам каждого этапа конкурса будет сформировано два шорт-листа полуфиналистов: по музыкальному и блогерскому направлениям, в которые войдут по пять лучших видео, набравших наибольшее количество лайков и репостов. Из участников шорт-листов жюри конкурса выберет четырех финалистов, которые смогут выступить вместе со звездами на финальном офлайн-мероприятии проекта – гала-шоу «Поколение М: Blog&Voice» в Санкт-Петербурге – и на большой сцене побороться за музыкальный контракт с продюсерским центром «Эколь» и стажировки у популярных блогеров в Москве.

Все участники конкурса станут частью большого благотворительного движения проекта «Поколение М» и своим творчеством смогут помочь тяжелобольным сверстникам. За загруженные в TikTok конкурсные видео и их просмотры МТС начислит баллы на «Счетчик добра» проекта, которые затем конвертирует в реальные деньги по курсу «1 балл = 1 рубль» и направит на помощь детям, нуждающимся в лечении.

«Уже шестой год мы реализуем проект «Поколение М», направленный на предоставление равных возможностей для образования и развития молодежи со всей страны. Сегодня он объединяет сотни уважаемых мастеров и творческих партнеров, каждый из которых вносит свою ценную экспертизу в процесс поиска и развития талантов. Мы рады, что TikTok, который становится одной из наиболее популярных площадок для творческой самореализации, присоединяется к «Поколению М». Надеемся, что наша коллаборация в рамках проекта поможет дать ребятам не только новые возможности, но и правильную с точки зрения ценностей мотивацию», – отметила руководитель благотворительных программ МТС Екатерина Филатова.

«TikTok – это платформа, которая стимулирует творчество и дает возможность продемонстрировать свой талант людям по всему миру. С другой стороны, мы стремимся вдохновлять наше сообщество пользователей на добрые дела, создаем собственные инициативы и поддерживаем другие проекты. Поэтому мы рады быть партнером МТС в рамках благотворительного проекта «Поколение М», который за время работы уже вовлек миллионы людей в процесс творческого cамовыражения и развития, а также объединил их идеей помощи нуждающимся в лечении», – прокомментировала операционный менеджер TikTok в России Надежда Лапина.

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