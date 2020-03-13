Министерство труда РФ подробно разъяснило порядок выплат семьям с детьми

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Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным, а главное – единым для всей страны, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков. Достаточно подать заявление в электронном виде, через МФЦ или органы соцзащиты.

Назначение ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет начинается с 1 июля. Получать ее будут семьи с доходами менее величины прожиточного минимума. Для получения выплаты семье будет достаточно подать заявление в электронном виде. Весь пакет документов, включая сведения о доходе семьи, будет получен путем межведомственного взаимодействия, уточнили в Минтруде.

«Впервые предоставление региональной меры социальной поддержки обеспечено техническими и нормативными мероприятиями на федеральном уровне. Благодаря этому сформирован единый, максимально упрощенный подход в оформлении выплаты независимо от того, в каком регионе живет семья», – заявил Котяков. Его слова приводит пресс-служба Минтруда.

Граждане, у которых нет личного кабинета на портале госуслуг, смогут подать заявление через МФЦ или органы социальной защиты, отметили в министерстве. Также в пресс-службе Минтруда обратили внимание на то, что если в малообеспеченной семье несколько детей в возрасте от трех до семи лет, то пособие будет выплачиваться на каждого ребенка. При этом ранее назначенные гражданам региональные выплаты сохранятся в полном объеме.

Выплата устанавливается на год. Начисление будет осуществляться с 1 января 2020 года, то есть семья, которая подаст заявление с 1 июля 2020 года, получит средства за первые шесть месяцев 2020 года, если к 1 января ребенку уже исполнилось три года. Если три года исполнилось с января по июнь 2020 года, то семья получит доплату за время с момента достижения ребенком возраста трех лет в 2020 году до назначения выплаты, пояснили в Минтруде.

Размер пособия составит 50 % от регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем по стране это порядка 5 500 рублей. В общей сложности выплата будет назначена семьям, в которых проживают около двух миллионов детей. На эти цели из бюджетов всех уровней направят 136,4 миллиарда рублей, добавили в Минтруде.

По информации РИА Новости.