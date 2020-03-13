Глава Приамурья опустился в медиарейтинге на 11 позиций

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Василий Орлов занял 58 место, опустившись на 11 позиций. Медиаиндекс губернатора составил 11 103,1.

Первое место занял Сергей Собянин (Москва) с медиаиндексом 176 688,6, на второй позиции – Александр Беглов (Санкт-Петербург) – 107 368,9, на третьей – Рустам Минниханов (Татарстан) – 78 730,6.

В другом медиарейтинге – глав регионов Дальневосточного федерального округа за февраль 2020 года – Василий Орлов с медиаиндексом 11 103,1 находится на 6 месте из 11. На первом – Олег Кожемяко (Приморский край), его медиаиндекс составил 27 345,2. Айсен Николаев (Республика Саха) стал вторым – 24 017,0. На третьей позиции оказался Валерий Лимаренко (Сахалинская область) – 21 587,2.