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13марта
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сегодня, 10:55 6

Глава Приамурья опустился в медиарейтинге на 11 позиций

Глава Приамурья опустился в медиарейтинге на 11 позиций
Фото: скриншот сайта

«Медиалогия» подготовила медиарейтинг глав 85 российских регионов за февраль 2020 года. Губернатор Амурской области в нем ухудшил свою позицию.

Василий Орлов занял 58 место, опустившись на 11 позиций. Медиаиндекс губернатора составил 11 103,1.

Первое место занял Сергей Собянин (Москва) с медиаиндексом 176 688,6, на второй позиции – Александр Беглов (Санкт-Петербург) – 107 368,9, на третьей – Рустам Минниханов (Татарстан) – 78 730,6.

В другом медиарейтинге – глав регионов Дальневосточного федерального округа за февраль 2020 года – Василий Орлов с медиаиндексом 11 103,1 находится на 6 месте из 11. На первом – Олег Кожемяко (Приморский край), его медиаиндекс составил 27 345,2. Айсен Николаев (Республика Саха) стал вторым – 24 017,0. На третьей позиции оказался Валерий Лимаренко (Сахалинская область) – 21 587,2.

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#губернатор

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    а он так старался петь

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Видимо, Бузова поёт лучше. )))

  • приехали , вылезай

    приехали , вылезай
    55 минут назад

    наверно кому -то надо было лучше работать , а не песни петь

  • Марина Синельникова

    Марина Синельникова
    53 минуты назад

    Грустненько, с такой фактурой есть где развернуться, можно было бы и в пятерку войти, при желании.

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    36 минут назад

    Да кому нужна это информация о рейтингах!!

    Подконтрольная организация опубликовывает какие то рейтинги. Как они их составляли, на чем основаны,а главное на каких результатах деятельности губернаторов? Что они сделали для народа в феврале?

  • lev4ik

    lev4ik
    22 минуты назад

    "Глава Приамурья опустился..."

    Население некачественное,да и Губернатор опущенный.Эх,АО,АО...

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