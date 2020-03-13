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сегодня, 10:45 0

В МИД Китая считают, что коронавирус в Ухань могли завезти военные США

В МИД Китая считают, что коронавирус в Ухань могли завезти военные США
Фото: pixabay.com

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выдвинул предположение, что стремительно распространяющийся по миру коронавирус в Ухань завезли американцы. Об этом он написал на своей странице в социальной сети twitter.

Так он отреагировал на слова Роберта Редфилда, который возглавляет Центр по предупреждению и контролю заболеваний США. Тот рассказал, что у нескольких умерших американцев после определенных анализов выявили коронавирус, хотя до этого им ставили диагноз «грипп».

«Когда "пациент ноль" появился в Соединенных Штатах? Сколько людей заражено? Как называется больница? Возможно, американские военные принесли эпидемию в Ухань. Америка должна быть прозрачной. Данные должны быть общедоступными. Соединенные Штаты должны все объяснить», – написал Чжао Лицзянь.

Вспышка коронавируса изначально была зафиксирована в китайском городе Ухань провинции Хубэй. Теперь инфекция стремительно распространяется по всему миру.

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#коронавирус в Китае

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