Супруги прожили вместе 60 лет и умерли от коронавируса в один день

Прожившие 60 лет вместе супруги умерли от коронавируса в один день с разницей в два часа. Пара проживала на территории Италии, которая занимает второе место по распространению коронавируса.

82-летняя Севера Белотти и ее 86-летний муж Луиджи Каррара жили в городе Альбино (северная провинция Бергамо). Более недели у них держалась высокая температура, и они оставались дома, затем пожилую пару доставили в больницу. Супруги умерли 10 марта. Женщина скончалась в 9:15, а муж в 11:00.

Их сын Лука не смог увидеть родителей перед смертью из-за карантина. «Твои близкие остаются одни, и ты даже не можешь попрощаться, обнять их, попытаться утешить», – рассказал он. Сейчас он помещен в карантин вместе с женой и двумя детьми.

12 марта за сутки в Италии от коронавируса скончались около 200 человек.

По последним данным, по всему миру коронавирусом заразилось более 130 тысяч человек, сообщает «Лента.ру». Более 4,7 тысячи скончались, 68,6 тысячи – вылечились. В Италии число заразившихся составляет 12,4 тысячи человек. В первой восьмерке пои числу заболевших находятся четыре европейские страны: Италия, Франция, Испания и Германия. В России известно о 34 случаях заражения коронавирусом. Среди них 31 россиянин; два гражданина Китая; один – Италии. К настоящему моменту выздоровели и выписаны из больницы два гражданина Китая и один — России. Кроме того, выписаны граждане России, ранее эвакуированные с диагнозом COVID-19 из Японии, с лайнера Diamond Princess.