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сегодня, 10:18 9

Парень, устроивший стрельбу в школе Свободного, мечтал работать полицейским

Парень, устроивший стрельбу в школе Свободного, мечтал работать полицейским
Фото: pobedarf.ru

Парень, который устроил стрельбу из пневматического оружия в одной из свободненских школ, имеет положительные характеристики. Как сообщало Амур.инфо, в результате инцидента пострадали двое учащихся 6 и 8 классов. По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Как стало известно «Зейским огням» из официального источника, стрельбу в школе открыл юноша, находящийся под опекой. У парня положительные характеристики. Кроме того, он даже мечтал работать в правоохранительных органах, сообщает издание.

Прежде чем пронести «пневматику» в здание, он испытал ее за гаражами возле школы. По информации из неофициальных источников, парень произвёл демонстрационный выстрел и в школьной раздевалке. Как пишет издание, плохих намерений у него не было, но так вышло, что там находились школьники, одного из которых зацепило через одежду.

После этого пострадавшие обратились в кабинет школьного медика: у мальчика было лёгкое ранение кожного покрова ноги, у девочки – след на коже. Оба получили необходимую помощь, их отправили домой. В пятницу оба ученика вернулись на занятия, медицинская помощь в Свободненской городской больнице им не понадобилась.

Серьёзно травмированных в школе нет. Проведено выездное заседание КДН и ЗП в школе. В пятницу началась комплексная проверка учреждения по обеспечению безопасности.

Пропускная система в школе обеспечена металлодетектором (стационарным и ручным), контроль входа и регистрации посетителей осуществляет гардеробщик. Видеонаблюдение имеется.

Выясняется, как подростку удалось проникнуть в школу с «пневматикой». Есть предположение, что пистолет совершеннолетний ученик приобрёл самостоятельно.

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#происшествия #Свободный

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В свободненской школе ученик устроил стрельбу
Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    хорошее будущее ожидало парнишку-по увлечению

  • известный

    известный
    1 час назад

    Будущее он свое загубил.

  • mestny

    mestny
    1 час назад

    вот и как директор там организовала вопросы безопасности?

    тоже с нужным чопом договор заключила где без лицензии охранники?

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Еще раз повторюсь-18 лет возраст совершеннолетия, отсюда и ответственность за проступки по полной. Наказание должно быть неотвратимым

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    38 минут назад

    Парень,устроивший стрельбу в школе Свободного мечтал работать Евсюковым.

  • brutal-death

    brutal-death
    34 минуты назад

    замалчивают и сливают дело. Полюбому конфликт был. Принес припугнуть, но его не стали бояться, стал стрелять. Какое там хулиганство, там гораздо серьёзнее статья.

  • inoy

    inoy
    29 минут назад

    потерпел бы не много в полиции бы пистоль настоящий дали..... а то что взяли бы туда не сомневаюсь.

  • Брюзга_недели

    Брюзга_недели
    23 минуты назад

    brutal-deathзамалчивают и сливают дело. Полюбому конфликт был. Принес припугнуть, но его не стали бояться, стал стрелять. Какое там хулиганство, там гораздо серьёзнее статья.


    Кого припугнуть? Шестиклассника? Жестокий шкет щемил выпускника?

  • Гыга

    Гыга
    3 минуты назад

    mestny

    вот и как директор там организовала вопросы безопасности? тоже с нужным чопом договор заключила где без лицензии охранники?



    Научи как надо. Поголовный обыск на входе? С заглядыванием каждому в естественные отверстия (ну, чтоб два раза не вставать, чтоб у тебя в подобном случае таких умных мыслёв не возникало), а вдруг наркотики прячет? Так как надо то?

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