Парень, устроивший стрельбу в школе Свободного, мечтал работать полицейским

Как стало известно «Зейским огням» из официального источника, стрельбу в школе открыл юноша, находящийся под опекой. У парня положительные характеристики. Кроме того, он даже мечтал работать в правоохранительных органах, сообщает издание.

Прежде чем пронести «пневматику» в здание, он испытал ее за гаражами возле школы. По информации из неофициальных источников, парень произвёл демонстрационный выстрел и в школьной раздевалке. Как пишет издание, плохих намерений у него не было, но так вышло, что там находились школьники, одного из которых зацепило через одежду.

После этого пострадавшие обратились в кабинет школьного медика: у мальчика было лёгкое ранение кожного покрова ноги, у девочки – след на коже. Оба получили необходимую помощь, их отправили домой. В пятницу оба ученика вернулись на занятия, медицинская помощь в Свободненской городской больнице им не понадобилась.

Серьёзно травмированных в школе нет. Проведено выездное заседание КДН и ЗП в школе. В пятницу началась комплексная проверка учреждения по обеспечению безопасности.

Пропускная система в школе обеспечена металлодетектором (стационарным и ручным), контроль входа и регистрации посетителей осуществляет гардеробщик. Видеонаблюдение имеется.

Выясняется, как подростку удалось проникнуть в школу с «пневматикой». Есть предположение, что пистолет совершеннолетний ученик приобрёл самостоятельно.