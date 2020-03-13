Шесть человек пострадали в ДТП в Амурской области в снежный день 12 марта

Фото: instagram.com/skaner28

12 марта погоду в Амурской области определял циклон, принесший снег и осложнивший жизнь водителям транспорта. Как рассказали ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по региону, в этот день на дорогах Приамурья в ДТП пострадали шесть человек.

В этот день произошло 5 автомобильных аварий с пострадавшими: в Благовещенске – одно ДТП, в котором пострадали два человека; на остальной территории Приамурья – четыре ДТП, в которых пострадали 4 человека.

Данных по общему количеству ДТП в Амурской области за 12 марта (аварии с пострадавшими и без пострадавших) пока нет. Между тем в соцсетях опубликовано немало фото и видео с происшествиями, случившимися на заснеженных дорогах.