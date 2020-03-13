Шесть человек пострадали в ДТП в Амурской области в снежный день 12 марта
12 марта погоду в Амурской области определял циклон, принесший снег и осложнивший жизнь водителям транспорта. Как рассказали ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по региону, в этот день на дорогах Приамурья в ДТП пострадали шесть человек.
В этот день произошло 5 автомобильных аварий с пострадавшими: в Благовещенске – одно ДТП, в котором пострадали два человека; на остальной территории Приамурья – четыре ДТП, в которых пострадали 4 человека.
Данных по общему количеству ДТП в Амурской области за 12 марта (аварии с пострадавшими и без пострадавших) пока нет. Между тем в соцсетях опубликовано немало фото и видео с происшествиями, случившимися на заснеженных дорогах.
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🚧Район ул. Пограничная, 128. Грузовики двигались навстречу. Большой грузовой автомобиль начал притормаживать и в итоге немного занесло. В результате он съехал на «встречку» и произошло столкновение. 🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷 Аварийный комиссар Пионерская 198/2а 57-44-11 8914 557 44 11 ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ Стал свидетелем происшествия? Снял видео или фото?📲Присылай ⏩ 📮Direct @skaner28 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 Правила использования материалов @skaner28 в шапке профиля 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 #сканер28 #дтпблаговещенск #благовещенск #дтп28
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🚧ДТП на пересечении Театральная-Конная. Mazda двигалась налево, а Toyota прямо. В результате произошло столкновение. 🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷 Аварийный комиссар Пионерская 198/2а 57-44-11 8914 557 44 11 ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ Стал свидетелем происшествия? Снял видео или фото?📲Присылай ⏩ 📮Direct @skaner28 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 Правила использования материалов @skaner28 в шапке профиля 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 #сканер28 #дтпблаговещенск #благовещенск #дтп28
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🚧Во дворе дома номер 24 по улице Воронкова произошло столкновение двух автомобилей. Водитель Mazda перед поворотом остановился, а двигающийся следом Nissan не успел во время затормозить. ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ Стал свидетелем происшествия? Снял видео или фото?📲Присылай ⏩ 📮Direct @skaner28 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 Правила использования материалов @skaner28 в шапке профиля 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 #ДТП28 #сканер28 #криминалблг #благовещенск #дтпблаговещенск
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