Почти все регионы РФ одобрили закон о поправках в Конституцию: обзор прессы

Фото: council.gov.ru

Росстат: уровень жизни россиян растет; из-за коронавируса отменен крестный ход в Липецке; Клинтон рассказал подробности об отношениях с Моникой Левински. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинин.

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В 2019 году уровень жизни населения вырос в большинстве субъектов России, свидетельствуют данные Росстата. В целом по стране реальные доходы населения подросли на 1,5 %. Пишут, что самый главный показатель, который отражает успешность экономической политики, – уровень жизни населения, – вырос в большинстве субъектов России.

«Как жизнь?» – спрашивает в своем заголовке «Российская газета» и отвечает: рост реальных денежных доходов оказался существенным в Центральном федеральном округе, а в целом по стране эти доходы выросли в 51 регионе. И, напевая детскую песенку со словами: «Жить стало лучше, жить стало веселее», перехожу к другой публикации.

Также в номере

О чем еще в главной газете страны. О том, что завтра (представляете – в субботу, в выходной!) Совет Федерации подведет итоги голосования в региональных заксобраниях по поправкам в Конституцию. Уже сейчас получено 63 отзыва. «Закон одобрен всеми регионами», – прокомментировала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. То есть буквально за день произошло массовое одобрение. Ни у кого, нигде не возникло ни одного вопроса. Это ж как скрупулезно, как вдумчиво, как тщательно, а главное, с какой любовью к народу подошли к поправлению Конституции поправители!

По поводу коронавируса еще пишут, мол, наступает. Вот ведь совпало: и коронавирус, и Конституция.

Полный абзац

Кстати, о коронавирусе. «Известия» пишут, что он не щадит ни бедных, ни богатых, ни простых людей, ни знаменитостей. Так, стало известно, что жертвами пандемии коронавируса стали легендарный голливудский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон. В настоящее время супруги находятся в карантине в Австралии.

А еще пишут, что в Липецке из-за коронавируса запретили крестный ход против коронавируса. Ну и попутно вы узнаете, что ни чеснок, ни водка для профилактики недуга не помогут. Однако аргументы какие-то размытые, не очень убедительные. Впрочем, это только на мой взгляд.

Очень интересно

Но продолжим о Конституции. В «Комсомольской правде» читаю, что в разговоре с журналистами депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Валентина Терешкова заявила, что люди, критикующие ее поправку о праве действующего президента РФ переизбираться, не любят Россию. Выдвигая это предложение, она выражала не свое личное мнение и не мнение неких «политических кругов». «Люди! Простые люди просили об этом!» – сказала она, разъясняя свою позицию.

На посошок

Кстати, о президентах. В «Панораме» прочел о том, как спустя более чем 20 лет после скандального романа со стажеркой экс-президент Соединённых Штатов Билл Клинтон в документальном фильме раскрыл подробности своих отношений с Моникой Левински. Бывший лидер США признался, что отношения с 22-летней стажеркой помогали ему «снять нагрузку», накопившуюся из-за президентствования. И, рассказав об этом, он ностальгически грустно вздохнул.