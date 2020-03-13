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сегодня, 10:02 8

Почти все регионы РФ одобрили закон о поправках в Конституцию: обзор прессы

Почти все регионы РФ одобрили закон о поправках в Конституцию: обзор прессы
Фото: council.gov.ru

Росстат: уровень жизни россиян растет; из-за коронавируса отменен крестный ход в Липецке; Клинтон рассказал подробности об отношениях с Моникой Левински. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинин.

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В 2019 году уровень жизни населения вырос в большинстве субъектов России, свидетельствуют данные Росстата. В целом по стране реальные доходы населения подросли на 1,5 %. Пишут, что самый главный показатель, который отражает успешность экономической политики, – уровень жизни населения, – вырос в большинстве субъектов России.

«Как жизнь?» – спрашивает в своем заголовке «Российская газета» и отвечает: рост реальных денежных доходов оказался существенным в Центральном федеральном округе, а в целом по стране эти доходы выросли в 51 регионе. И, напевая детскую песенку со словами: «Жить стало лучше, жить стало веселее», перехожу к другой публикации.

Также в номере

О чем еще в главной газете страны. О том, что завтра (представляете – в субботу, в выходной!) Совет Федерации подведет итоги голосования в региональных заксобраниях по поправкам в Конституцию. Уже сейчас получено 63 отзыва. «Закон одобрен всеми регионами», – прокомментировала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. То есть буквально за день произошло массовое одобрение. Ни у кого, нигде не возникло ни одного вопроса. Это ж как скрупулезно, как вдумчиво, как тщательно, а главное, с какой любовью к народу подошли к поправлению Конституции поправители!

По поводу коронавируса еще пишут, мол, наступает. Вот ведь совпало: и коронавирус, и Конституция.

Полный абзац

Кстати, о коронавирусе. «Известия» пишут, что он не щадит ни бедных, ни богатых, ни простых людей, ни знаменитостей. Так, стало известно, что жертвами пандемии коронавируса стали легендарный голливудский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон. В настоящее время супруги находятся в карантине в Австралии.

А еще пишут, что в Липецке из-за коронавируса запретили крестный ход против коронавируса. Ну и попутно вы узнаете, что ни чеснок, ни водка для профилактики недуга не помогут. Однако аргументы какие-то размытые, не очень убедительные. Впрочем, это только на мой взгляд.

Очень интересно

Но продолжим о Конституции. В «Комсомольской правде» читаю, что в разговоре с журналистами депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Валентина Терешкова заявила, что люди, критикующие ее поправку о праве действующего президента РФ переизбираться, не любят Россию. Выдвигая это предложение, она выражала не свое личное мнение и не мнение неких «политических кругов». «Люди! Простые люди просили об этом!» – сказала она, разъясняя свою позицию.

На посошок

Кстати, о президентах. В «Панораме» прочел о том, как спустя более чем 20 лет после скандального романа со стажеркой экс-президент Соединённых Штатов Билл Клинтон в документальном фильме раскрыл подробности своих отношений с Моникой Левински. Бывший лидер США признался, что отношения с 22-летней стажеркой помогали ему «снять нагрузку», накопившуюся из-за президентствования. И, рассказав об этом, он ностальгически грустно вздохнул.

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#закон #СМИ

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    про уровень жизни прикольно

  • invv

    invv
    1 час назад

    Прикольно, это мягко сказано.

  • Гыга

    Гыга
    1 час назад

    На сколько я помню, тут всю дорогу, по жизни, ныли начиная с начала президенства Путина про то, что уровень жизни падает. Ни разу ни кто не сказал, что он вырос. Как бы жизнь ни менялась, всегда ныли. Ныли когда вместо кирпичом в Хейхе начали ездить на отдых в Тай, Турцию, Вьетнам. Ныли когда на улицах города старый автохлам заменялся на глазах на новенькие машины. Ныли когда у многих уже становилось по две машины в семье, а то и по три, когда уже на улицах начали появляться пробки. Сначала ныли, что кредит невозможно взять крупный, ибо доходов мало, банки не дают Потом стали ныть, что можно, но процент высок и дают на короткий срок и кивали на Европу и США, где хоть на 10 лет, хоть на 20 бери. Потом стали ныть, что залезли в кредиты по гроб жизни. Ныли про дорогую ипотеку, счас снизили, все равно ноют. И ноют о низких доходах как раз те, у кого все хорошо, кто даже детям машин накупили, чтоб дитятко не ездило в институт на автобусах. Ноют, что бенз дорожает, но сцуко, ни кто, ни один еще не сменил свое авто на авто с меньшим объемом двигла.

    Кароч, форум нытиков по жизни

  • ЗИС

    ЗИС
    1 час назад

    "«Закон одобрен всеми регионами», – прокомментировала спикер Совфеда Валентина Матвиенко" - кто бы сомневался. Можно было бы уже озвучить и результаты референдума.

  • Гыга

    Гыга
    49 минут назад

    ЗИС

    "«Закон одобрен всеми регионами», – прокомментировала спикер Совфеда Валентина Матвиенко" - кто бы сомневался. Можно было бы уже озвучить и результаты референдума.



    Его можно было вообще не проводить. Запросто. Закон позволяет. Но однако решили спросить народ. Чем недоволен то?

    Баба Яга против? ©

  • Швейк

    Швейк
    40 минут назад

    Закон одобрен всеми РЕГИОНАЛЬНЫМИ "представительными" органами - так было бы ВЕРНЕЕ!!!

  • Правильный умник

    Правильный умник
    36 минут назад

    А что будет с регионами, которые не одобрили и не поддержали так называемые поправки суть и колличество которых не знают 99% слуг народа ?

  • Гыга

    Гыга
    30 минут назад

    Правильный умник

    А что будет с регионами, которые не одобрили и не поддержали так называемые поправки суть и колличество которых не знают 99% слуг народа ?



    Чо, опрос проводил среди слуг народа? Типа как тот, в новости про каронавирус?

    Не переживай так. Вышлют в ЯНО и всех делов. Ну в худшем случае переселят всех куда-нить типа Бухты Провидения Теплые вещи е?

    Зы: умник, со зрением как? Сказано же, ВСЕ

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