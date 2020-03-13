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Мартовский снегопад в Благовещенске оказался обильнее, чем зимние

Мартовский снегопад в Благовещенске оказался обильнее, чем зимние
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске в четверг, 12 марта, выпало 3,5 миллиметра осадков, при среднем многолетнем количестве снега (норме) в марте 10 миллиметров. Специалисты отмечают, что этот снегопад – самый обильный по сравнению с результатами минувшей зимы. За весь сезон лишь дважды снега выпадало более 1 миллиметра – 2 декабря и 23 января.

За сутки 12 марта больше всего осадков в Амурской области отмечено в Магдагачи и Завитинске – 7 миллиметров, что составляет 60-70 % месячной нормы. Остальные амурские метеостанции сообщили об 1-6 миллиметров осадков.

Исходя из особенностей амурского климата, самые сильные снегопады в Приамурье отмечаются в ноябре и марте. Таких в Благовещенске немало. Год назад, 19 марта 2019 года, за день выпала половина месячной нормы – 5,2 миллиметра. За два дня, 12-13 марта 2009 года, количество осадков составило 8,5 миллиметра. Самый сильный снег в Благовещенске на дату 12 марта зафиксирован 86 лет назад: в 1934 году выпало 10,5 миллиметра – больше нормы месяца, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.

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