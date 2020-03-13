Приамурье получит более миллиарда рублей на развитие электросетей

Фото: Правительство РФ

12 марта правительство России распределило дополнительные средства на «Единую субсидию» для дальневосточных регионов. Решено, что в Свободном за счет федерального бюджета построят новую подстанцию и воздушную линию электропередачи.

Это необходимо для обеспечения электричеством строящихся объектов социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры. Дополнительные средства также предусмотрены для Приморья.

«Одним из механизмов поддержки Дальнего Востока стали центры экономического роста, сформированные на территории ДФО. Они должны стать точками привлечения инвестиций. Однако условия для жизни там пока далеки от нормальных. Не везде есть нужная инфраструктура, больницы, поликлиники, школы. Поэтому вместе с региональными властями мы реализуем планы по социальному развитию таких центров, направляем на это серьёзные средства из федерального бюджета. На период с 2018 по 2021 год запланировано 94,3 миллиарда рублей. Сегодня дополнительно выделим 1,4 миллиарда, за счет них нарастим финансирование планов социального развития конкретно центров Приморского края и Амурской области. Таким образом, мы увеличим размер так называемой "Единой субсидии" Дальнему Востоку до 95,7 миллиарда рублей. Будем внимательно следить, чтобы эти средства помогли создать в ДФО нормальные условия для жизни и ведения бизнеса», – сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Строительство, ремонт и модернизация социальных объектов по планам развития центров экономического роста ("Единая субсидия") – одно из направлений работы Минвостокразвития России. Она ведется с 2018 года в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа». В регионе определены 58 центров экономического роста. Это муниципалитеты, где реализуются инвестиционные проекты, и где живет 6,6 миллиона человек.

«Выделение федеральных средств для социального развития – учитывает конкретные отставание каждого муниципалитета: проблемы с общественным транспортом, доступность медицины, нехватку школ; и поддержку местным бюджетам, которые не в состоянии оплатить дорогое строительство объектов. И что очень важно – эти объекты не подпадают ни в какие национальные проекты и планы. Какой именно объект включается в план социального развития определяется на подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке под председательством Юрия Трутнева и при участии всех заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Важно, что перечень всех объектов формируется на местах, и уже после – глава региона выносит их на обсуждение», – рассказал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Дополнительные объекты Амурской области и Приморского края были рассмотрены на подкомиссии 7 февраля. Подкомиссия рассмотрела и поддержала предложения регионов, правительство России одобрило это решение. В итоге Приморскому краю выделят дополнительно почти 300 миллионов рублей, а Амурской области – 1,1 миллиарда рублей.

«Создание дополнительных мощностей электросетевого комплекса в городе Свободный Амурской области крайне необходимо. В городе строятся дома для сотрудников заводов, возводятся объекты социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры; соответственно темпы роста электрических нагрузок постоянно растут. Но расти дальше уже некуда – мощностей не хватает. По расчетам, которые провели АО “ДРСК” (структурное подразделение РусГидро) и региональное правительство, потребность до 2024 года составит 33 мегаватт, в том числе 26,64 мегаватт уже подтверждены пообъектно. Ещё 6,36 мегаватт – это прогноз. Для закрытия потребностей разработан проект, включающий в себя реконструкцию уже действующей подстанции, строительство новой подстанции и воздушной линии электропередачи», – прокомментировал глава Минвостокразвития России Александр Козлов.

В Приморском крае дополнительную финансовую помощь получили два города: Большой Камень и Владивосток.

В Большой Камень ведет всего одна дорога местного значения «Пригородная», протяженностью 4 километра. На въезде в город – мост через реку Сахарная. Так как сейчас идет активная фаза реализации инвестиционного проекта (судоверфь «Звезда») дорога интенсивно эксплуатируется большегрузными автомобилями. Мост, несмотря на то, что для большегрузов организован объезд, пришел в неудовлетворительное состояние.

Общая стоимость строительства – 137 миллионов рублей. Из краевого бюджета будет выделено почти 38 миллионов, а из федерального – 99 миллионов рублей.

«Касаемо дополнительных средств для города Владивосток. На данный момент городская улично-дорожная сеть находится в неудовлетворительном состоянии. Всего в городе 665 километров автодорог. Из них в нормативном состоянии находится всего 214,5 километра. По линии Минвостокразвития Владивостоку уже предоставляется федеральное финансирование на ремонт в объеме 1,2 миллиарда рублей. Но в городе остро стоит вопрос и по парковочным местам. Поэтому подкомиссией, как своего рода пилотный проект, поддержано предложение региона по приобретению и установке многоярусных парковок», – сказал министр РФ Александр Козлов.

В итоге в рамках «Единой субсидии» Владивостоку выделят средства на 6 многоярусных парковок. Администрацией города уже определены первоочередные площадки для их установки. Комплексы механизированных парковок устанавливаются в модульном исполнении. Основные габаритные размеры составляют 5 на 7 метров, высота 18 метров при вместимости 16 машиномест.

Социальные объекты строятся и ремонтируются по линии Минвостокразвития с 2018 года. С учетом сегодняшнего решения Правительства РФ в перечне уже более 800 социальных объектов, на которые выделено 95,7 миллиарда рублей до 2021 года.