Еще 6 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России

Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в России. Четыре из них – в Москве, один в Краснодарском крае и один – в Калининграде.

Все вновь выявленные больные недавно вернулись из-за границы, сообщает Роспотребнадзор.

В ведомстве пояснили, что все зараженные в последние две недели посещали «страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции». Сейчас они госпитализированы и находятся в инфекционных боксах, власти устанавливают лиц, с которыми зараженные контактировали.

В московском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили РБК, что трое из четверых заболевших москвичей вернулись в Россию из Италии. Они прилетели 1 марта тем же рейсом DP-804 Бергамо – Москва, что и двое ранее заболевших, и были выявлены при отработке их контактов. Штаб просит других пассажиров этого рейса, с которыми еще не связались медики, самим позвонить врачам.

Из четверых вновь выявленных зараженных трое проходят лечение в больничном комплексе в Коммунарке, один — в инфекционной больнице № 2. Кроме того, в больницу на Коммунарке отправлены двое родственников заболевших, еще один человек направлен в обсервационный центр.

Таким образом, общее число случаев заражения COVID-19 в России выросло до 34. Среди них 31 россиянин; два гражданина Китая; один — Италии.

К настоящему моменту выздоровели и были выписаны из больницы два гражданина Китая и один — России. Кроме того, выписаны граждане России, ранее эвакуированные с диагнозом COVID-19 из Японии, с лайнера Diamond Princess.