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Ночью в Благовещенске велась борьба с последствиями снегопада

Ночью в Благовещенске велась борьба с последствиями снегопада
Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

В Благовещенске дорожники работают на очистке города в две смены. В ночь на 13 марта силами ГСТК проводилась очистка прилотковой части дорог в центральной части областного центра, механизированное заметание дорожного полотна на улицах города и близлежащих районах.

Велась подсыпка противогололедным материалом проезжей части дорог в разных районах города, в том числе в поселке Моховая Падь, селах Белогорье, Плодопитомник, районах Астрохановки, Тайвань, микрорайоне, КПП, а также по улицам Дорожников, Ленина, Пионерской, Шевченко, Калинина, Мухина, Октябрьской, Богдана Хмельницкого, Театральной, Чайковского, Ломоносова, Красноармейской, Зейской, 50-летия Октября, Нагорной, Кузнечной, Трудовой, Шимановского.

Также осуществлялось профилирование дорожного полотна по улице Нагорной на участке от Мухина до Василенко.

Работы продолжится и в дневную смену, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

В связи со сложными погодными условиями водителей просят быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию во время движения, не превышать скоростной режим.

«Снег во многих районах перестал идти, но подрядчики еще на трассах. Переметы и усиление ветра также создают опасную ситуацию на дорогах. Сейчас период межсезонья, переход с минусовых на положительные температуры, днем трассы влажные, ночью застывает все в ледяную корку – будьте осторожны и внимательны на дороге. Дорожная организация ООО СК "Мега строй" еще ведет борьбу с последствиями снегопада», – сообщается в Инстаграме министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

Отмечается, что при ухудшении погодных условий подрядчики оперативно выходят на дороги, независимо от времени суток, объезжают закрепленные территории, принимают меры. Подрядчики в ночное время патрулируют трассы, где необходимо ведут очистку и обработку реагентами проезжей части.

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#погода #транспорт

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Комментарии
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  • Ксения Заправду

    Ксения Заправду
    3 часа назад

    Молодцы ГСТК! На самом деле, дороги посыпали очень хорошо. Большое спасибо!

  • vitl33

    vitl33
    2 часа назад

    В этот раз действительно с утра дороги были хорошо готовы!

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    2 часа назад

    Я считаю,что Валентина права. Как не крути.И прическа у неё соответствует должности. Спасибо Вам большое.

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