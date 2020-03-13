Выбор читателей за 12 марта
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 12 марта.
«Хагрида» и «Гарри Поттера» заметили в Амурской области (видео)
Пользователи соцсетей обсуждают необычное видео, снятое на заснеженной трассе. Как сообщил инстаграм-паблик kriminal.blg, на федеральной автодороге между поселком Уруша и городом Сковородино в Амурской области заметили Хагрида с Гарри Поттером.
В Екатеринбурге медики дали женщине, кричащей от боли, снотворное, и она умерла
В одной из больниц Екатеринбурга скончалась 30-летняя пациентка. Несмотря на крики пациентки, врачи отказались оказывать помощь и перевели ее из палаты в коридор, где вкололи снотворное.
В России выявлено 8 новых случаев заражения коронавирусом
В России зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом – их 8. Все заболевшие за последние две недели побывали в Италии. Шестеро больных из Москвы, двое — из Московской области. Таким образом, всего в России зарегистрировано 28 случаев заболевания.
В Благовещенске водитель предпринял необычный маневр для объезда пробки (видео)
В социальных сетях появилось видео из Благовещенска, героем которого стал легковой автомобиль. Водитель машины, напоминающей такси, предпринял необычный маневр, чтобы объехать затор.
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