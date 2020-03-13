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Выбор читателей за 12 марта

Выбор читателей за 12 марта

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 12 марта.

«Хагрида» и «Гарри Поттера» заметили в Амурской области (видео)

Пользователи соцсетей обсуждают необычное видео, снятое на заснеженной трассе. Как сообщил инстаграм-паблик kriminal.blg, на федеральной автодороге между поселком Уруша и городом Сковородино в Амурской области заметили Хагрида с Гарри Поттером.

В Екатеринбурге медики дали женщине, кричащей от боли, снотворное, и она умерла

В одной из больниц Екатеринбурга скончалась 30-летняя пациентка. Несмотря на крики пациентки, врачи отказались оказывать помощь и перевели ее из палаты в коридор, где вкололи снотворное.

В России выявлено 8 новых случаев заражения коронавирусом

В России зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом – их 8. Все заболевшие за последние две недели побывали в Италии. Шестеро больных из Москвы, двое — из Московской области. Таким образом, всего в России зарегистрировано 28 случаев заболевания.

В Благовещенске водитель предпринял необычный маневр для объезда пробки (видео)

В социальных сетях появилось видео из Благовещенска, героем которого стал легковой автомобиль. Водитель машины, напоминающей такси, предпринял необычный маневр, чтобы объехать затор.

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#Обзор #интернет #СМИ

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