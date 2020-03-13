В Благовещенске летом будут работать 20 пришкольных лагерей и 3 загородных

Летом 2020 года в Благовещенске будут работать 20 пришкольных и 3 загородных лагеря. В пришкольных лагерях планируется оздоровить 1 300 детей. В загородных оздоровительных лагерях отдохнут 2 400 благовещенских ребят.

Из них в «Огоньке», лагере имени Гагарина, и в «Энергетике» – 1 400 человек, в палаточном лагере ДЮСШ № 1, расположенном на территории села Белогорье, планируется проведение учебно-тренировочных сборов для 200 юных спортсменов.

Подготовку к летней оздоровительной кампании обсудили в четверг, 12 марта, на заседании городской оздоровительной комиссии под руководством заместителя мэра города Благовещенская Виктории Хопатько. Виктория Андреевна отметила, что при организации летнего отдыха детей пристальное внимание будет уделено антитеррористической защищенности. Кроме этого, на особом контроле будут находиться вопросы санитарно-эпидемиологического благополучия в лагерях и популяризации здорового образа жизни, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

«Мы определили единый день начала работы пришкольных лагерей – это 3 июня. Лагеря с дневным пребыванием детей будут организованы на базе 20 общеобразовательных организаций. 6 из них будут работать и во вторую смену: это Алексеевская гимназия, школы № 2, 12, 13, 28, и лицей № 11», – рассказала начальник городского управления образования Элина Поцелуева.

Также детей пригласят отдохнуть на базе различных центров и организаций. В целом 23 500 ребят летом поучаствуют в оздоровительной кампании. Готовность лагерей к приему школьников проверит межведомственная комиссия с 27 мая по 2 июня.

На финансирование летней оздоровительной кампании в 2020 году предусмотрено 15 миллионов рублей, из них 2 миллиона направят на организацию проведения профильных смен, 13 миллионов – на компенсацию части родительской платы за стоимость путевок.

«Стоимость путевок сформирована. В загородном лагере "Огонек" она составит 30 250 рублей. В муниципальном лагере имени Гагарина – 30 тысяч рублей. Сумма компенсации родителям по загородным лагерям составит 6 400 рублей, по пришкольным лагерям – 4 242 рубля», – сообщила Татьяна Власова, заместитель начальника городского управления образования.

Стоимость путевки в пришкольный лагерь на смену продолжительностью 21 день составит для ребят до 10 лет с посещением бассейна – 17 200 рублей, без посещения бассейна – 16 000. Для детей старше 10 лет путевка с посещением бассейна будет стоить 18 100 рублей, без посещения бассейна – 16 900.

С учетом планируемой компенсации родителям затраты на путевку в загородный лагерь составят около 23 тысяч рублей, в пришкольный лагерь – около 12 тысяч рублей. В настоящее время бронирование мест в лагерях уже ведется, активная продажа путевок начнется в апреле.