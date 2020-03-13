Гороскоп 13 марта: Стрельцам необходимо разработать тактику, у Раков возникнут противоречия

Восход Солнца: 06:47

Заход Солнца: 18:31

Солнце в Рыбах.

Овен. День не предвещает больших успехов, достижений, удач. Спокойно занимайтесь текущими делами. Закрепитесь на достигнутых позициях. Возможно, что в эту пятницу возникнет кризисное финансовое положение. Не принимайте предложений о легких доходах. Вас спасет то, что Вы не поддаетесь иллюзиям, и Вы еще больше выиграете от этого в глазах коллег и начальства.

Телец. Противоречивый день. Повышенная раздражительность или эмоциональная нестабильность могут привести к крупной ссоре с близкими людьми или друзьями. Проявите больше дипломатичности и душевной щедрости – это поможет создать благоприятные условия для укрепления семейного уюта и комфорта.

Близнецы. Сегодня вероятны неожиданное известие или проблема, связанные с невыполненными обязательствами или обещаниями. События могут развиваться не совсем так, как Вы планировали. Сильные эмоции или постороннее влияние могут полностью овладеть Близнецами. Вы сможете переломить негативные тенденции дня, если субъективные оценки не заслонят реальное положение дел. Требуется осторожность и взвешенность в общении.

Рак. Неблагоприятный день. Не исключено, что Ваши действия сегодня придут в противоречие с общепринятыми устоями и нормами. Из-за неосторожных высказываний или излишней категоричности достигнуть задуманной цели будет тяжело. Звезды рекомендуют внимательнее отнестись к своему здоровью, особенно к качеству питания.

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Лев. Этот день окажется благоприятным для завершения дел и подготовки к активному отдыху. Удастся упрочить свое материальное положение или создать некую базу для будущих успехов. Мужчинам-Львам вскоре предстоит знакомство или встреча, которая станет причиной сожалений и разочарования. Женщины-Львы сегодня могут расслабиться и как следует отдохнуть.

Дева. Тяжелый и опасный день. Агрессивность, эмоциональная неуравновешенность могут стать причиной финансовых потерь или утраты доверия партнеров. Новые люди, вошедшие в вашу жизнь, могут стать источником многих неприятностей. Будьте осторожны при переходе улицы, остерегайтесь быстрой езды, травм при работе с острыми предметами или электроприборами.

Весы. Сегодня звезды советуют действовать напористо и с размахом. Не отказывайтесь от новых дел, даже если они покажутся Вам малоперспективными. В решении любых вопросов положитесь на свою интуицию. Вероятно, предстоят траты, но вложенные деньги окупятся.

Скорпион. День благоприятный для решения важных вопросов, крупных покупок, приобретения недвижимости, инвестиций. Если Вы не отправились в отпуск, рекомендуется сделать это как можно быстрее. Во второй половине дня общая усталость скажется на самочувствии. Вам необходим отдых и смена обстановки.

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Стрелец. День будет удачным, если Вы с утра определите план действий и тактику поведения. Некоторая нерешительность и растерянность, вызванная неверной информацией или влиянием постороннего человека, может явиться причиной неудач последующих нескольких недель. Полагайтесь исключительно на себя – на интуицию и здравый смысл. Не раскрывайте своих планов даже близким людям. Во второй половине дня вероятно ухудшение настроения и самочувствия.

Козерог. Положительные тенденции второй половины предыдущего дня благоприятно скажутся на сегодняшнем дне. Вы забудете о беспокойстве и досадных мелочах. Если вы отбросите строгость и целиком расположитесь к близким людям, то будете вознаграждены. Цените настоящий момент и наслаждайтесь каждой приятной минутой.

Водолей. В этот день опасайтесь сплетен и наговоров. Кто-то снова пытается доставить Вам неприятности. Будьте бдительны и осторожны в обещаниях. Не принимайте никаких важных решений и выжидайте. Для мужчин-Водолеев существует вероятность выгодного делового предложения, которое следует хорошо обдумать, прежде чем дать согласие.

Рыбы. Возможны встречи с родственниками или знакомыми. Возможно, к Вам обратятся за советом или помощью. Не отказывайтесь от этого – все вернется к вам. Если в этот день Рыбам предстоит поездка, соблюдайте осторожность. Существует вероятность травмы.

Астролог: Вальдемар Небоходцев