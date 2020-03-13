Выпускные наряды до 5 000 рублей

Близится выпускной. А значит, пора задуматься о покупке платья. Мы сделали подборку из неплохих, а самое главное, качественных (да-да, отзывы мы мониторили) нарядов, стоимостью до 5 000 рублей. Вдруг кто-то ищет бюджетный вариант?

Если следите за модными тенденциями 2020 года, то должны знать, что шифон – пик сезона. Платье в пол обойдется вам в 2 884 рубля. Цвета разные, всего их 9.

Не хотите платье в пол? Есть похожее, но короче. Его цена – 2 719 рублей.

А таких платьев город еще не видел! И цена вполне доступная – 4 773 рубля.

Ищите что-то яркое? Обратите внимание на красное платье за 2 392 рубля.

Нравится модель платья-русалки, но не нравится красный цвет? Есть такое за 3 718 рублей.

А как вам вариант за 2 695 рублей, в котором гармонично сочетаются цветы и кружево?

Это платье сочетает в себе сразу две модные тенденции 2020 года: пайетки и золотистый цвет. Плюс, уже не обязательно, чтобы выпускной наряд был в пол. Многие выпускницы предпочитают кокетливое миди, которое можно потом надеть на любой другой торжественный вечер. Весьма практично, не правда ли? Цена такого платья – 1 624 рубля.

Есть не менее шикарное платье с пайетками в пол. НО! Оно для уверенных в себе девушек и с идеальной фигурой. Цена – 1 657 рублей.

Еще вариант сексуального платья в пол за 5 270 рублей.

Если же вы закажете это платье в глубоком изумрудном цвете, то оно обойдется в 6 115 рублей.

Наверное, вы заметили, что каждый год на выпускном есть несколько девушек, которые предпочитают элегантные деловые наряды? Так вот, подумали мы и о них. За 1 758 рублей можно приобрести такое платье.

Есть и другой вариант за 1 829 рублей.

Ну а для тех, кто предпочитает юбки с топом, тоже есть нарядный вариант за 4 221 рубль. На выбор продавец предлагает 14 цветовых решений.

Любите утонченность и легкость? Как вам вариант платья за 2321 рубль?

А это платье выходит далеко за бюджет 5 000 рублей. Оно стоит 10 490. Но обратите внимание на отзывы: оно того стоит!