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«Детский сад» для пожилых и уход на дому: центр «Доброта» расширяет спектр услуг

«Детский сад» для пожилых и уход на дому: центр «Доброта» расширяет спектр услуг

Около 70 миллионов рублей планируется потратить на ремонт и реконструкцию здания, в которое переедет комплексный центр социального обслуживания населения «Доброта». Ожидается, что это произойдет до конца года. С Рабочей, 95, учреждение переезжает на Политехническую, 82/2.

«Это бывшее здание коммунально-строительного техникума. Там когда-то были мастерские, и вот теперь мы туда планируем переехать. Сейчас "Доброта" расположена в удобном для нас тихом месте, но это неудобно для жителей города, далековато от центра», – поясняет в программе «Простые вопросы» директор центра Оксана Подкорытова.

Новое здание больше по размеру и имеет хорошую транспортную доступность, так как расположено ближе к центру. У учреждения появятся свой стадион, детская площадка, большой актовый зал, конференц-зал, зал адаптивной физкультуры, тренажерный зал. Все услуги для семей, которые стоят на учете в центре, оказываются бесплатно. Сейчас в «Доброте» постоянно увеличивается количество новых услуг. Только за последнее время здесь открыли два новых направления и планируют открыть еще четыре.

«Люди привыкли думать о том, что социальный центр работает только с гражданами, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Это не совсем правильно. Мы оказываем услуги всем гражданам, начиная от самых маленьких, заканчивая пожилыми. Так, с октября мы начали реализовывать такой проект, как дневное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов. Сейчас есть проблема, что родители стареют и дети не всегда могут оставить одного родителя дома без присмотра. А мы готовы оказывать такие услуги – платно и бесплатно, в зависимости от того, какой доход в семье. Но в среднем это 600 рублей в месяц», – поясняет Оксана Викторовна.

О том, как еще могут помочь в социальном центре «Доброта», в видео.

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#Простые вопросы #соцзащита

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