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сегодня, 20:25 0

Непогода в Приамурье отменила движение некоторых автобусов

Непогода в Приамурье отменила движение некоторых автобусов
Фото: instagram.com

На региональных трассах Приамурья продолжается борьба с последствиями непогоды. Но из-за нее пришлось корректировать движение междугородных автобусов.

За сутки на дорогах области распределили около 200 тонн противогололедного материала. По оперативной информации ГКУ «Амурупрадор», на 18:00 к расчистке региональных трасс привлечено более 80 единиц спецтехники, задействовано 38 рабочих.

Фото пресс-службы министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области

На некоторых областных маршрутах из-за снегопада пришлось отменить движение автобусов. «В целях обеспечения безопасности пассажирских автобусных перевозок, сегодня с 16:00 перевозчики, выполняющие рейсы по маршрутам Благовещенск – Свободный, Благовещенск – Магдагачи и Благовещенск – Шимановск, временно отменили рейсы. По маршрутам Благовещенск – Свободный на 06:25, 07:30 часов и Благовещенск – Магдагачи на 07:05 часов 13 марта рейсы не будут выполняться», – сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

Для получения информации о выполнении рейсов на межмуниципальных маршрутах области можно обращаться по телефону справочной службы автовокзала 8 (4162) 334-313.

Кроме того, на участке 102 километр автомобильной дороги Благовещенск – Свободный временно затруднено движение для автотранспорта. В условиях крутого подъема/спуска на данном участке, а также неблагоприятных погодных условий произошло дорожно-транспортное происшествие с участием большегрузной техники.

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🚧На перевале перед Моксвитино (трасса Благовещенск-Свободный) образовалась пробка. Из-за гололедицы большегрузы спуститься не могут и подняться. Непогода диктует свои правила движения. ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ Стал свидетелем происшествия? Снял видео или фото?📲Присылай ⏩ 📮Direct @skaner28 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 Правила использования материалов @skaner28 в шапке профиля 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 #сканер28 #дтпблаговещенск #благовещенск #дтп28

Публикация от ПРОИСШЕСТВИЯ ДТП КРИМИНАЛ БЛГ (@skaner28)

Об опасных явлениях, возникших ДТП или чрезвычайных происшествиях на региональных трассах участники дорожного движения могут сообщить по телефону 8 (4162) 22-16-08.

Водителям напоминают, что на автомобильных дорогах области от усиления ветра с полей возможны переметы, гололедные явления, что существенно увеличивает риск создания аварий на дорогах. Скорость движения и дистанцию до впереди идущих транспортных средств необходимо выбирать исходя из конкретных дорожных и метеорологических условий. Следует быть особенно внимательными и осторожными в местах возможного появления пешеходов.

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#погода #транспорт

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