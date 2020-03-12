В Благовещенске техника расчищает улицы после снегопада

Фото: администрация Благовещенска

В течение дня техника МКП «ГСТК» работает на устранении последствий снегопада в Благовещенске. В очистке улиц задействованы снегоуборочные машины, погрузчики, подметально-уборочные машины, а также самосвалы для вывоза снега.

В первую очередь от снега очищают магистральные улицы города. Проводится противогололедная обработка улично-дорожной сети, спусков и подъемов, перекрестков, тротуаров, пешеходных зон и других объектов. Бригады ГСТК также работали в селах городского округа, микрорайоне, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Особое внимание уделяется состоянию тротуаров и подходов к остановкам общественного транспорта по улицам Ленина, Калинина, Зейской, Амурской, Пионерской и в других районах Благовещенска.

В связи с тем, что на территории города сохраняется неустойчивая погода, продолжится снегопад, работа по уборке улиц будет осуществляться в круглосуточном режиме.