В Благовещенске инвалидов с ментальными расстройствами учат самостоятельной жизни (видео)

В комплексном центре «Доброта» подводят первые итоги пребывания молодых инвалидов в учебно-тренировочной квартире в Благовещенске. Шесть парней и девушек вот уже три недели учатся обслуживать себя самостоятельно.

Учебно-тренировочная квартира площадью 200 квадратных метров располагается в центре областной столицы. Её для социализации инвалидов, проживающих в Благовещенске, выделило правительство Амурской области. Ребята с ментальными нарушениями находятся там всю неделю, с восьми утра до пяти-шести часов вечера.

Это похоже на пребывание в пионерском лагере, только тут молодые парни и девушки не развлекаются, а скорее, трудятся над собой. Учатся сервировать стол, стирать свою одежду, пользоваться бытовыми приборами, готовить еду, ходить в магазин и планировать бюджет.

Специалисты по комплексной реабилитации, психолог, инструктор по труду и адаптивной физической культуре центра работают с подопечными ежедневно.

На досуге ребята занимаются лепкой, читают книги, рисуют. Кроме этого, для них предусмотрены регулярные культурные выходы. Они направлены на социокультурную адаптацию инвалидов, расширение их кругозора. Группа успела сходить кино.

«Нами запланированы регулярные выездные экскурсии, посещение выставок, музеев. На сегодняшний день уже можно сказать, что результат есть. Ребята с большим удовольствием приходят в нашу учебно-тренировочную квартиру, получают новые знания и умения и, конечно же, новые навыки общения», — отметила директор Благовещенского комплексного центра социального обслуживания населения «Доброта» Оксана Подкорытова.

Первая группа из шести человек будет находиться в квартире сопровождаемого проживания в течение трех месяцев. В будущем в министерстве социальной защиты населения Амурской области планируют сделать нахождение молодых инвалидов в таких учебно-тренировочных квартирах круглосуточным и устраивать их на работу. Подробности в материале Альфа ТВ.