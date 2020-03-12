В дальневосточных регионах сдать анализы на коронавирус оказалось проблематично

В Хабаровске, Магадане, на Сахалине и Камчатке провели проверку на готовность властей к эпидемии коронавируса. Выяснилось, что тест на новую вирусную инфекцию на Дальнем Востоке сдать непросто.

«Где можно провериться на коронавирус?» однажды задумался корреспондент дальневосточного сетевого издания ИА DEITA.RU, наблюдая, как коллега чихнул в третий или четвертый раз за день. После недолгих размышлений родилась идея провести небольшое расследование в пределах Дальнего Востока. Как сообщало Амур.инфо, аналогичный эксперимент провел житель Благовещенска и столкнулся с похожей проблемой.

Вопрос «с какого региона начать?» вызвал бурные обсуждения в редакции, поэтому в целях недопущения раздора между журналистами было решено загрузить названия регионов в генератор случайностей. Первой выпала Магаданская область. На запрос в интернете «поликлиники Магадана тест на коронавирус» Яндекс выдал телефон ГБУЗ «Магаданский областной центр медицинской профилактики». Вежливый сотрудник ответил на звонок в течение двадцати-тридцати секунд, спокойно выслушал сетования «жительницы Магадана», которая только-только вернулась из Китая и очень хочет пройти тестирование на новый коронавирус «для себя».

Вопреки ожиданиям, медик похвалила звонившего за ответственное отношение к своему здоровью и безопасности окружающих, продиктовала телефоны приемной Роспотребнадзора и СЭС, а также дала пару советов потенциальному переносчику смертельно опасного вируса.

«Даже если нет симптомов, лучше, по возможности, на две недели ограничить контакты с людьми. Инкубационный период коронавируса длится примерно 14 дней. И не переживайте, ничего страшного не случится, если вы позвоните: к вам приедет на дом врач, возьмет тесты и даст несложные профилактические рекомендации», - сказали на том конце провода.

Сотрудник приемной Роспотребнадзора перенаправила звонок в эпидемиологический отдел. Перед этим журналисты поспорили, что с высокой долей вероятности в конце разговора специалист отдела попросит звонившего оставить контактные данные и пообещает перезвонить. Спойлер: финальный сюжет оказался гораздо более закрученным. В прямом смысле.

Итак, у взявшей трубку сотрудницы отдела корреспондент спросил, где в Магадане можно пройти тест на коронавирус, и получил рекомендацию обратиться в Центр эпидемии и эпидемиологии. «А чего это вдруг вы решили сдать тест?» – вдруг задала вопрос женщина. «А у меня подруга из Китая приехала. Я же в контакте с ней была, значит, потенциально опасная», – ответил первое, что пришло в голову, журналист. «А мы контакты через контакты не обследуем. Как фамилия подруги? У нас все пофамильно стоят на учете», – продолжила сотрудница Роспотребнадзора.

Далее выяснилось, что никакие исследования на наличие смертельно опасного вируса в организме людям из «группы риска» пройти нельзя, по крайней мере до тех пор, пока врачи не поставят «подруге» диагноз.

«У нас обследуются только те лица, которые прибыли из-за границы. Просто так, по желанию, сдать тест вы вряд ли сможете даже платно. Эта система есть только в региональных Центрах эпидемиологии и лаборатории особо опасных инфекций», – подытожила специалист.

Ожидаемо, что звонок в упомянутую лабораторию не дал никакого результата – сотрудник ответила, что ни один их специалист не будет тратить время на то, чтобы проверить «человека с улицы» и посоветовала обратиться... в Роспотребнадзор и СЭС. Круг замкнулся, так как в последнем ведомстве корреспондента «послали»... в областной центр медицинской профилактики.

«Магаданское» расследование заняло по меньшей мере час-полтора, а потому в целях экономии рабочего времени журналист обратился за помощью к коллегам из других дальневосточных регионов – вдруг они тоже проводили расследования на местах?

Оказалось, проводили, и их результат немногим отличается от магаданского. Во-первых, поликлиники Хабаровска, Сахалина, Камчатки, Магадана оказались не готовы к приему пациента, вернувшегося из путешествия по одной из стран, где бушует коронавирус. Журналистов просили обратиться к участковым врачам, в СЭС, Роспотребнадзор и даже в инфекционные отделения местных больниц; и каждое новое ведомство направляло в другое. В итоге рядовое расследование превращалось в игру в бессмысленные «холодные» звонки.

Итог таков: на российском Дальнем Востоке пройти тест на коронавирус возможно лишь тем, кто с высокой долей вероятности уже инфицировался в Корее, Китае, Италии и других странах со сложной эпидемиологической обстановкой. Кого имеют ввиду врачи, когда говорят, что «любой желающий может в любой момент провериться на любое вирусное заболевание и коронавирус» и где это можно сделать, ­так и осталось загадкой.