В свободненской школе ученик устроил стрельбу

Обновлено: 18:58



В дежурную часть МО МВД России «Свободненский» поступило сообщение об инциденте, который прошел в одной из местных школ. Молодой человек стрелял из пневматического оружия. В результате двое учащихся 6 и 8 классов были травмированы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Полицейские выяснили, что к происшествию может быть причастен 18-летний молодой человек – учащийся старшего класса этого учебного заведения. В отношении него избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке. Причины и обстоятельства инцидента выясняются, сообщается на сайте амурского УМВД.

Как пояснили в областном минздраве, пострадавшие ученики обратились в кабинет школьного врача. У мальчика было легкое ранение кожного покрова ноги, у девочки – след на коже. Оба получили необходимую помощь и были отправлены домой. 13 марта врач проконтролирует состояние детей. «В случае если потребуется дополнительное обследование или медицинская помощь, педиатры Свободненской больницы готовы провести все необходимые мероприятия по диагностике и лечению. На данный момент такой необходимости нет», – пояснили в министерстве.