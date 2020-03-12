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сегодня, 17:46 3

В свободненской школе ученик устроил стрельбу

В свободненской школе ученик устроил стрельбу
Фото: pixabay.com

Обновлено: 18:58

В дежурную часть МО МВД России «Свободненский» поступило сообщение об инциденте, который прошел в одной из местных школ. Молодой человек стрелял из пневматического оружия. В результате двое учащихся 6 и 8 классов были травмированы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Полицейские выяснили, что к происшествию может быть причастен 18-летний молодой человек – учащийся старшего класса этого учебного заведения. В отношении него избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке. Причины и обстоятельства инцидента выясняются, сообщается на сайте амурского УМВД.

Как пояснили в областном минздраве, пострадавшие ученики обратились в кабинет школьного врача. У мальчика было легкое ранение кожного покрова ноги, у девочки – след на коже. Оба получили необходимую помощь и были отправлены домой. 13 марта врач проконтролирует состояние детей. «В случае если потребуется дополнительное обследование или медицинская помощь, педиатры Свободненской больницы готовы провести все необходимые мероприятия по диагностике и лечению. На данный момент такой необходимости нет», – пояснили в министерстве.

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#дети #происшествия #Свободный

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Комментарии
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  • lev4ik

    lev4ik
    32 минуты назад

    В 18 лет- учащийся школы? Что за передоросль?!

  • ay

    ay
    22 минуты назад

    Щас 11 лет учатся. Не перескакивая классы как в 90-ые. И идут в школу в 7 лет. Даже в СССРе не все в 6 лет шли в школу. А если и шли, то с изрядным хвостиком.

  • lev4ik

    lev4ik
    16 минут назад

    ау,спасибо. Не сопоставил.

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