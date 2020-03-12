В Приамурье за ходом голосования по Конституции будут наблюдать представители НКО

В молодежной библиотеке имени Чехова 14 марта Общественная палата Амурской области подпишет соглашение с общественными организациями Приамурья. Представители НКО станут наблюдателями на голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ, которое состоится 22 апреля.

В Амурской области свыше 700 избирательных участков, и на каждый планируется направить общественников. По предварительным данным, более десяти крупных амурских НКО направят своих представителей на участки.

В апреле наблюдатели пройдут предварительное обучение по программе «Золотого стандарта», который в данный момент разрабатывается в Общественной палате Российской Федерации. Они призваны обеспечить уровень требований к процедурам: защищенность бюллетеней, наблюдение на участках, общественный контроль и другие способы обеспечения прозрачности.

В преддверии общероссийского голосования Общественная палата Амурской области организует работу горячей линии и штаба наблюдателей. Штаб будет координировать действия наблюдателей в день голосования, сообщают на официальном сайте социально ориентированных некоммерческих организаций Амурской области.