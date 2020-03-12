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12марта
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сегодня, 21:19 2

В Приамурье за ходом голосования по Конституции будут наблюдать представители НКО

В Приамурье за ходом голосования по Конституции будут наблюдать представители НКО
Фото: vgoroden.ru

В молодежной библиотеке имени Чехова 14 марта Общественная палата Амурской области подпишет соглашение с общественными организациями Приамурья. Представители НКО станут наблюдателями на голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ, которое состоится 22 апреля.

В Амурской области свыше 700 избирательных участков, и на каждый планируется направить общественников. По предварительным данным, более десяти крупных амурских НКО направят своих представителей на участки.

В апреле наблюдатели пройдут предварительное обучение по программе «Золотого стандарта», который в данный момент разрабатывается в Общественной палате Российской Федерации. Они призваны обеспечить уровень требований к процедурам: защищенность бюллетеней, наблюдение на участках, общественный контроль и другие способы обеспечения прозрачности.

В преддверии общероссийского голосования Общественная палата Амурской области организует работу горячей линии и штаба наблюдателей. Штаб будет координировать действия наблюдателей в день голосования, сообщают на официальном сайте социально ориентированных некоммерческих организаций Амурской области.

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#политика

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Комментарии
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    58 минут назад

    В молодежной библиотеке имени Чехова 14 марта Общественная палата Амурской области подпишет соглашение с общественными организациями Приамурья. - Кто все эти люди? На что они согласятся? С какого перепугу они согласятся? Вы кто????

  • Scoville

    Scoville
    52 минуты назад

    А представители от ФБК будут?

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