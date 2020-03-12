Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:27 0

Беременная учительница показала фото борьбы с онкологией

Беременная учительница показала фото борьбы с онкологией
Фото: Silas Camargo Silão с сайта Pixabay

31-летняя Дженнифер Бибард была на втором триместре беременности, когда нащупала у себя в груди странное образование. Сначала врачи думали, что это забитый молочный проток, но оказалась, что у женщины онкология.

Новообразование, которое нашла у себя женщина, оказалось опухолью, которая за месяц увеличилась с 2 до 7 сантиметров. На 23-й неделе беременности девушке провели операцию по удалению молочной железы. Также пришлось убрать 22 лимфатических узла.

«В то время я кормила грудью моего сына Луку, которому было два года, поэтому мой врач посчитал, что это заблокированный молочный проток. Но я была уверена, что это не так, и отказывалась уходить до тех пор, пока он не записал меня на биопсию», – цитирует женщину Life.

Когда операции были позади, а впереди уже ждал курс химиотерапии, в своих соцсетях девушка опубликовала селфи. Это явно не лучшая фотография Дженнифер, однако она решила ей поделиться, несмотря ни на что. Так пациентка хотела показать, насколько тяжела жизнь женщин, столкнувшихся с онкологией.

«Это было очень странно – обнаружить рак во время беременности. Теперь я считаю себя больше онкобольной, чем будущей мамой. <...> Я пытаюсь напомнить себе, что мир не встал на месте и жизнь – это что-то большее, чем рак», – рассказала будущая мать.

Женщина счастлива, что обнаружила рак на ранних стадиях, ведь теперь у её ещё не рождённого сына намного больше шансов на здоровую и живую маму. Дженнифер уже четыре раза сходила на химиотерапию. Ещё 12 предстоит, когда её второй ребёнок появится на свет. Благодаря её вирусному посту люди со всего мира выразили ей поддержку и пожертвовали денег на лечение.

«Поддержка, которую оказали незнакомые мне люди, была просто феноменальной! А сейчас каждый день волонтёры по очереди готовят нам еду, чтобы после работы мы с моим сыном и мужем Самуилом могли проводить как можно больше времени вместе», – высказалась женщина.

Просмотров всего: 184

#жизнь #здоровье

распечатать


Общество 2

В дальневосточных регионах сдать анализы на коронавирус оказалось проблематично
Общество 14

Социальный эксперимент: житель Благовещенска решил выяснить, как сдать анализы на коронавирус
Общество 1

В 2020 году в 5 раз больше молодых благовещенских семей улучшат жилищные условия
Общество 3

Жители Зеи страдают из-за сломанной аппаратуры в местной больнице
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь