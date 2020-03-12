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сегодня, 21:02 0

Бурейская ГЭС готовится к весенним паводкам

Бурейская ГЭС готовится к весенним паводкам
Фото: РусГидро

Бурейская ГЭС начала подготовку к прохождению сезона паводков 2020 года. В филиале создана специальная паводковая комиссия. Ее цель – обеспечение эффективной и надежной работы оборудования и сооружений Бурейской и Нижне-Бурейской ГЭС в период весеннего половодья и дождевых паводков.

В соответствии с утвержденным планом, который включает 61 мероприятие, к началу половодья будет проведено обследование ледовой обстановки в районе створа плотины Бурейской ГЭС, осмотр постоянных опор запаней для обеспечения их готовности к работе в паводковый период, пройдут проверки готовности резервных источников электроснабжения (дизель-генераторных установок). Специалисты станции проведут осмотры гидротехнических сооружений (ГТС), дренажной системы плотины, здания ГЭС и монтажной площадки, визуальные осмотры примыкания тела плотины к берегам со стороны верхнего и нижнего бьефов.

В рамках подготовки к пропуску паводка на Бурейской ГЭС обеспечат постоянную готовность к работе механического оборудования эксплуатационного водосброса, подъемных устройств, проведут проверку основных и вспомогательных средств связи, систем технологического видеонаблюдения. На станции будут созданы запасы необходимых материалов. К началу половодья планируется также завершить плановые ремонты ГТС, в том числе устройств, обеспечивающих отвод талых, дождевых и дренажных вод.

Весь персонал, который будет задействован в пропуске половодья и дождевых паводков, пройдет дополнительные инструктажи. Сотрудники оперативной службы ГЭС примут участие в специальных тренировках для отработки действий в период прохождения паводка.

Подписаны традиционные соглашения между Бурейской ГЭС, администрацией Бурейского района и главным управлением МЧС России по Амурской области о порядке взаимодействия по вопросам оперативного представления информации и оперативного реагирования сторон на нештатные ситуации в период пропуска паводка.

В настоящее время Амурским бассейновым водным управлением установлен режим работы Бурейской ГЭС, который позволит к началу весеннего паводка (третьей декаде апреля) сработать водохранилище до предполоводной отметки, установленной правилами использования водных ресурсов Бурейского водохранилища, сообщает пресс-служба РусГидро.

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#природа #энергетика

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