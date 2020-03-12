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Сотрудница благовещенской почты, выкинувшая письма в мусор, лишилась работы

Сотрудница благовещенской почты, выкинувшая письма в мусор, лишилась работы

В Благовещенске сотрудница почты, которая выкинула письма в мусор, лишилась работы. «С причастной к инциденту сотрудницей, которая находилась на испытательном сроке, расторгнут трудовой договор», – сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УФПС Амурской области.

Вся корреспонденция была оперативно собрана и до 6 марта доставлена по адресам.

Чтобы в будущем исключить подобные случаи, с работниками почты провели дополнительные инструктажи, в том числе на этапе прохождения ими испытательного срока.

Амурское УФПС напоминает, что по любым вопросам, связанным с обслуживанием и оказанием услуг, необходимо обращаться в службу клиентской поддержки Почты России по бесплатному телефону 8-800-1-000-000, а также с помощью мобильного приложения Почты России или на сайте компании. Служба клиентской поддержки Почты России работает круглосуточно и без выходных.

Как сообщало агентство, случай с письмами произошел 4 марта и попал на видео. Выброшенную корреспонденцию спасли сотрудники одной из компаний, рядом с офисом которой случился инцидент.

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#происшествия

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Комментарии
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    1 час назад

    А статей уголовного кодекса для таких почтальонов не предусмотрено? Что это за ответственность - уволили? Кстати, поразмыслив, одну подыскал - вандализм. Письма зачастую представляют культурную ценность, соответственно я бы привлек гражданочку именно по этой статье.

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