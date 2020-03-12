Сотрудница благовещенской почты, выкинувшая письма в мусор, лишилась работы

В Благовещенске сотрудница почты, которая выкинула письма в мусор, лишилась работы. «С причастной к инциденту сотрудницей, которая находилась на испытательном сроке, расторгнут трудовой договор», – сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УФПС Амурской области.

Вся корреспонденция была оперативно собрана и до 6 марта доставлена по адресам.

Чтобы в будущем исключить подобные случаи, с работниками почты провели дополнительные инструктажи, в том числе на этапе прохождения ими испытательного срока.

Амурское УФПС напоминает, что по любым вопросам, связанным с обслуживанием и оказанием услуг, необходимо обращаться в службу клиентской поддержки Почты России по бесплатному телефону 8-800-1-000-000, а также с помощью мобильного приложения Почты России или на сайте компании. Служба клиентской поддержки Почты России работает круглосуточно и без выходных.

Как сообщало агентство, случай с письмами произошел 4 марта и попал на видео. Выброшенную корреспонденцию спасли сотрудники одной из компаний, рядом с офисом которой случился инцидент.