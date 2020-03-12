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сегодня, 17:06 14

Социальный эксперимент: житель Благовещенска решил выяснить, как сдать анализы на коронавирус

Социальный эксперимент: житель Благовещенска решил выяснить, как сдать анализы на коронавирус
Фото: pixabay.com

Как в Благовещенске можно провериться на коронавирус, если есть подозрения или симптомы болезни, – найти ответ на этот вопрос попытался житель города, пожелавший остаться неизвестным. Знакомые Стаса (имя изменено) сообщили, что подобный тест можно сделать только в Новосибирске.

Телефонное тестирование на доступность диагностики молодой человек начал с амурского управления Роспотребнадзора. В приемной руководителя ведомства желающего обследоваться перенаправили в отдел эпидемиологического надзора. В специализированном структурном подразделении «больного» снова послали в приемную. На этом социальный эксперимент закончился.

«Дело в том, что руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в Госдуме доложила, что тест-системы отправили по всем регионам, – объяснил Стас свои мотивы. – Но мне сказали, что такие тесты делают только в Новосибирске. Мне просто стало интересно, и я решил провести такой социальный эксперимент. Я называл причину, почему хочу пройти тест, но даже такая причина их не удовлетворила. Получается, у нас такого нет, чтобы любой житель пришел в кабинет, сдал анализы. Я не паникер, но меня это смутило. Я хотел докопаться до сути и выяснить – действительно ли у нас в области есть такие тест-системы. Зачем тогда врать? Скажите людям правду».

Также в амурском Роспотребнадзоре Стасу посоветовали при недомогании, повышенной температуре или кашле вызвать скорую и сообщить о своих подозрениях. Благовещенец переживает, что сейчас по всему миру предпринимают меры по выявлению коронавируса, а у нас – в регионе, который ближе всего находится к китайской границе, – нет возможности сдать анализы

«Вы видели где-нибудь объявление, что можно прийти и сдать такие анализы? – спрашивает Стас. – Я лично не видел. Эпидемия идет по всему миру, а у нас тестов нет. Уже сейчас детей в школах Благовещенска массово переводят на домашнее обучение. Представьте, если тысяча амурчан обратится, и все тесты повезут в Новосибирск».

Амурское управление Роспотребнадзора еще в феврале в эфире ГТРК «Амур» сообщало, что оснащено современной тест-системой и отправлять пробы в Новосибирск больше не надо.

«Материал берется от человека, который имеет признаки инфекционного заболевания, в первый день, на третий, на десятый. То есть такая серия исследований – достаточно большая, объемная работа, – рассказала в интервью телекомпании руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова. – Тест-системы себя великолепно зарекомендовали, очень высокая чувствительность».

Аналогичный эксперимент в других регионах Дальнего Востока провели журналисты одного информационного агентства. Тест на готовность к коронавирусу не прошли Хабаровск, Магадан, Сахалин и Камчатка.

В информационном бюллетене Роспотребнадзора за 11 марта о принимаемых мерах по недопущению распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом, указано, что в настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии в субъектах Российской Федерации обеспечены диагностическими тест-системами.

По состоянию на 10 марта проведено 66 282 лабораторных исследования в российских регионах. Обследованию подлежат люди, прибывшие из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

Роспотребнадзор продолжает оперативное слежение за заболеваемостью внебольничными пневмониями во всех субъектах Российской Федерации, в отношении которых превышения среднемноголетних показателей не отмечено. Для организации и проведения противоэпидемических мер ведомством было издано более 175 нормативных методических и рекомендательных документов.

Сбором эпидемиологического анамнеза у лиц с подозрением на новую коронавирусную инфекцию занимается Единый консультативный центр Роспотребнадзора. Его телефон – 8-800-555-49-43. В центре организована работа русско-китайских переводчиков.

«Амур.инфо» обратилось с официальным запросом в управление Роспотребнадзора по Амурской области с просьбой прокомментировать ситуацию и рассказать, как жителям области можно пройти тест на наличие нового типа коронавируса.

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#здоровье #коронавирус в Китае

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Комментарии
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  • Mandalorian

    Mandalorian
    2 часа назад

    Наивный , чего он ожидал? Случись неладное тут, и всем кирдык.

  • приехали , вылезай

    приехали , вылезай
    2 часа назад

    Никак , поэтому и заболевших нет .Все хорошо прекрасная маркиза ...

  • Картина маслом

    Картина маслом
    2 часа назад

    Здесь ничего нет! Началась АЧС, отправляли анализы, здесь нет лаборатории, сейчас людей коснулось, тоже ничего нет! Главное гребаные поправки в Конституции, где прописано что гражданин имеет права и гарантии, а на деле рабы и ничего нет. По всем статьям от тех же американцев, японцев,китайцев отстаём лет на сто, не меньше! Достаточно один раз съездить и увидеть как живут там и понять что выживаем и если даже никто здесь на Д.В. не выживет, это будет новость дня но не более того. Подумаешь, 8 миллионов не понятно где (многие в нашей стране даже и не знают где это и какие субъекты входят в Д. В. регион) выживающих не выжило.

  • foxik62

    foxik62
    1 час назад

    Мне, как доктору, интересен резкий всплеск заболевших ОРВИ в области. О чем сообщили местные СМИ. Помните атипичную пневмонию? Так вот, ещё в 90-х, у нас в 3-ей горбольнице в пульмонологии были случаи, пневмоний непонятной этиологии , которые с трудом поддавались стандартным методам лечения. Просто нынешнее здравоохранение на пещерном уровне, за исключением некоторых медицинских центров. Мы хорошо строим богадельни, проводим молебны, облизывая мощи и лобзая иконы, не жалеем денег на мультяшные ракеты , вся верхушка ворует триллионы, но то что творится на периферии - это тихий ужас. Причём уровень вранья и приписок давно заткнул за пояс брежневские времена.

  • invv

    invv
    1 час назад

    Кроме того, что здесь ничего нет, так ведь еще и запись к врачу только через 2 недели. Раньше не попадешь. А за 2 недели, как в анекдоте, "либо падишах умрет, либо ишак сдохнет". Хорошо, если что-то в легкой форме, то само пройдет, а если не в легкой? Дооптимизировались. А то, что президент везде вещает о доступности первичной мед.помощи, по-видимому, наш минздрав считает, что это не для нас.

  • Petta

    Petta
    1 час назад

    Когда будут летальные исходы, может и проверят от чего. Но не скажут

  • Gelo-aqua59

    Gelo-aqua59
    1 час назад

    А всплеск внебольничных пневмоний в декабре? Кто-то тестировал что это было? Возможно то и было... Живучими оказались...Только кто же скажет?

  • foxik62

    foxik62
    1 час назад

    Подождите, установятся плюсовые температуры , так полыхнет, мало не покажется. Страшно , то что если нужно будет соблюдать карантин, русским не объяснить. Нам на всё насрать.

  • Ольга1972

    Ольга1972
    1 час назад

    Молодец Стас!!! Наша медицина - российская

  • Картина маслом

    Картина маслом
    1 час назад

    Да, хорошо что морозы стоят, где тепло там вся эта зараза зарождается и распространяется.

  • DenzlR

    DenzlR
    1 час назад

    Наши границы защищены от короновируса современным биохимическим комплексом "ПЕРЕГАР"... Чего нам опасаться?)

  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    Вот поэтому в РФ такое маленькое количество заболевших, их просто никто не выявляет и даже футболят пациентов с подозрением на короновирус.

    А если вдруг летальный исход, то в справке о смерти напишут что угодно. Поэтому летальных исходов в РФ тоже нет.

  • Алхимик

    Алхимик
    44 минуты назад

    https://www.9tv.co.il/item/11333

  • Алхимик

    Алхимик
    43 минуты назад

    И это в стране с хорошим уровнем медицинской помощи.

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