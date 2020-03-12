Социальный эксперимент: житель Благовещенска решил выяснить, как сдать анализы на коронавирус

Как в Благовещенске можно провериться на коронавирус, если есть подозрения или симптомы болезни, – найти ответ на этот вопрос попытался житель города, пожелавший остаться неизвестным. Знакомые Стаса (имя изменено) сообщили, что подобный тест можно сделать только в Новосибирске.

Телефонное тестирование на доступность диагностики молодой человек начал с амурского управления Роспотребнадзора. В приемной руководителя ведомства желающего обследоваться перенаправили в отдел эпидемиологического надзора. В специализированном структурном подразделении «больного» снова послали в приемную. На этом социальный эксперимент закончился.

«Дело в том, что руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в Госдуме доложила, что тест-системы отправили по всем регионам, – объяснил Стас свои мотивы. – Но мне сказали, что такие тесты делают только в Новосибирске. Мне просто стало интересно, и я решил провести такой социальный эксперимент. Я называл причину, почему хочу пройти тест, но даже такая причина их не удовлетворила. Получается, у нас такого нет, чтобы любой житель пришел в кабинет, сдал анализы. Я не паникер, но меня это смутило. Я хотел докопаться до сути и выяснить – действительно ли у нас в области есть такие тест-системы. Зачем тогда врать? Скажите людям правду».

Также в амурском Роспотребнадзоре Стасу посоветовали при недомогании, повышенной температуре или кашле вызвать скорую и сообщить о своих подозрениях. Благовещенец переживает, что сейчас по всему миру предпринимают меры по выявлению коронавируса, а у нас – в регионе, который ближе всего находится к китайской границе, – нет возможности сдать анализы

«Вы видели где-нибудь объявление, что можно прийти и сдать такие анализы? – спрашивает Стас. – Я лично не видел. Эпидемия идет по всему миру, а у нас тестов нет. Уже сейчас детей в школах Благовещенска массово переводят на домашнее обучение. Представьте, если тысяча амурчан обратится, и все тесты повезут в Новосибирск».

Амурское управление Роспотребнадзора еще в феврале в эфире ГТРК «Амур» сообщало, что оснащено современной тест-системой и отправлять пробы в Новосибирск больше не надо.

«Материал берется от человека, который имеет признаки инфекционного заболевания, в первый день, на третий, на десятый. То есть такая серия исследований – достаточно большая, объемная работа, – рассказала в интервью телекомпании руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова. – Тест-системы себя великолепно зарекомендовали, очень высокая чувствительность».

Аналогичный эксперимент в других регионах Дальнего Востока провели журналисты одного информационного агентства. Тест на готовность к коронавирусу не прошли Хабаровск, Магадан, Сахалин и Камчатка.

В информационном бюллетене Роспотребнадзора за 11 марта о принимаемых мерах по недопущению распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом, указано, что в настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии в субъектах Российской Федерации обеспечены диагностическими тест-системами.

По состоянию на 10 марта проведено 66 282 лабораторных исследования в российских регионах. Обследованию подлежат люди, прибывшие из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

Роспотребнадзор продолжает оперативное слежение за заболеваемостью внебольничными пневмониями во всех субъектах Российской Федерации, в отношении которых превышения среднемноголетних показателей не отмечено. Для организации и проведения противоэпидемических мер ведомством было издано более 175 нормативных методических и рекомендательных документов.

Сбором эпидемиологического анамнеза у лиц с подозрением на новую коронавирусную инфекцию занимается Единый консультативный центр Роспотребнадзора. Его телефон – 8-800-555-49-43. В центре организована работа русско-китайских переводчиков.

«Амур.инфо» обратилось с официальным запросом в управление Роспотребнадзора по Амурской области с просьбой прокомментировать ситуацию и рассказать, как жителям области можно пройти тест на наличие нового типа коронавируса.