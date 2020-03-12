Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске» поговорят о создании цифрового контура

Утром, 13 марта, гостем прямого эфира «Эха Москвы в Благовещенске» станет директор Амурского медицинского информационно-аналитического центра (АМИАЦ) Михаил Отрепкин. Речь пойдет о сути и ходе реализации регионального проекта «Создание цифрового контура».

Ведущие эфира: Анастасия Болотина и Алексей Воскобойников.

Утренний эфир «Эха» – с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам). Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням). Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира +7 (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру +7 (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Прямые трансляции интервью можно наблюдать в инстаграм-аккаунте благовещенского «Эха» – @echo_blg.