В 2020 году в 5 раз больше молодых благовещенских семей улучшат жилищные условия

В Благовещенске 24 семьи получили свидетельства на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. Это делается в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Документы горожанам вручили в благовещенском городском архивном и жилищном центре.

«Необходимо отметить, что в 2020 году молодые семьи Благовещенска получили почти в 5 раз больше сертификатов по сравнению с предыдущими периодами – 2018 и 2019 годом. Если в предыдущие годы вручали всего по 4-5 сертификатов, то в этом году 24 семьи смогут улучшить жилищные условия благодаря этой программе», – отметила заместитель мэра города Благовещенска Виктория Хопатько.

В текущем году на обеспечение жильем молодых семей было направлено 33,9 миллиона рублей – из городского, областного и федерального бюджетов.

«В этом году в марте мы уже должны были выйти из программы, так как мне исполняется 36 лет. То есть буквально в последний момент мы получили сертификат. Все это время арендовали жилье, а сейчас хотим купить дом на земле. Сертификат получили на сумму 1 миллион 125 тысяч рублей. Скопить такую сумму – проблематично, поэтому нашему государству большое спасибо», – рассказал участник программы, житель Благовещенска Эдуард Немцов.

Участниками программы «Обеспечение жильем молодых семей» могут стать молодые семьи, в том числе семьи, имеющие одного и более детей, а также неполные молодые семьи с детьми, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий. Возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не должен превышать 35 лет, сообщает пресс-служба мэрии.

«В рамках данной программы молодые семьи могут приобрести жилое помещение как на вторичном, так и на первичном рынке, построить индивидуальный жилой дом, использовать социальную выплату на первоначальный взнос при взятии ипотечного кредита. Также можно использовать средства на погашение основной суммы долга по ипотечному кредиту, в том случае если молодая семья является участником подпрограммы и за время ожидания приобрела себе жилое помещение с использованием кредитных (ипотечных) средств. Жилье можно купить на территории Амурской области. Сумма сертификата зависит от состава семьи. Если в семье 4 человека, сумма составляет 1,5 миллиона. Если 3 человека – 1,12 миллиона рублей», – пояснила Анна Кулиева, заместитель директора Благовещенского городского архивного и жилищного центра.

Как подчеркнула Анна Кулиева, законодательство позволяет совместно использовать при покупке или строительстве жилья средства материнского капитала и средства свидетельства по программе «Обеспечение жильем молодых семей».