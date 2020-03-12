Более 500 амурчан планируют переселить из «авариек» в 2021-2022 годах

В Приамурье из аварийного жилья расселят более 500 амурчан. Амурская область готова приступить к реализации III этапа федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

В марте 2020 года в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» Амурская область представила в фонд ЖКХ заявку на получение финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. В заявке указано, что в 2021-2022 годах на территории 6 муниципальных образований: в Благовещенске, Свободном, Сковородине, Мазановском, Сковородинском и Шимановском районах планируется переселить более 500 амурчан из аварийного жилищного фонда площадью 10 тысяч квадратных метров.

«В целях опережающей реализации мероприятий региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Амурской области в 2019-2025 годах и федерального проекта в целом правительством Амурской области подготовлена и в первой декаде марта представлена в фонд содействия реформированию ЖКХ заявка на предоставление финансовой поддержки по III этапу программы в 2021-2022 годах. Рассмотрение заявки планируется на очередном заседании правления фонда содействия реформированию ЖКХ», – рассказал министр ЖКХ региона Сергей Гордеев.

Как пишет пресс-служба правительства Амурской области, на переселение амурчан из аварийного жилья в новые квартиры потратят 620,6 миллиона рублей, в том числе: средства фонда ЖКХ – 572,1 миллиона рублей, средства областного бюджета – 17,7 миллиона рублей, средства местных бюджетов – 30,8 миллиона рублей.

«Переселение граждан будет осуществляться путем приобретения жилья, равноценного по площади ранее занимаемому, и выкупа у собственников жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. Заблаговременная защита заявки позволит уже в этом году приступить к реализации III этапа программы, начать аукционные процедуры и тем самым обеспечить его успешную реализацию», – сказал Сергей Гордеев.