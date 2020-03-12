В Благовещенске появится sound-экспозиция о войне на Дальнем Востоке

В Благовещенске библиотека имени Бориса Машука в рамках Года памяти и славы реализует проект «Музей личных историй: приграничная Победа». Его итогом станет создание передвижной sound-экспозиции, дающей возможность не только познакомиться с историями героев, но и послушать рассказы о воинах, принимавших участие в военных действиях на Дальнем Востоке.

Проект «Музей личных историй: приграничная Победа» направлен на сохранение исторической памяти и популяризацию памятной даты, особенно важной для Дальнего Востока – дня окончания Второй мировой войны. Он способствует укреплению китайско-российского партнёрства, сохранению и развитию дружбы и сотрудничества народов России и Китая.

Акция по сбору архивного материала пройдёт в Благовещенске до 15 апреля. Родственники участников войны на Дальнем Востоке смогут принести в библиотеку имени Бориса Машука (Институтская, 10/1) старые фотографии, письма, заполнить анкету. Библиотекари помогут грамотно составить рассказ об участнике войны. В дальнейшем в библиотеке представят экспозицию с аудиоисториями, благодаря которой можно узнать о жизни каждого человека, прошедшего войну. Аудио запишут на основе рассказов. Озвучат истории профессиональные актёры.

17 марта, в 11 часов в муниципальной библиотеке имени Бориса Машука проведут открытую информационную встречу организаторов, партнёров, волонтёров и участников проекта, в рамках которой будет объявлен старт акции и заполнены первые анкеты, которые лягут в основу создания экспозиции.

Планируемое к созданию интерактивное sound-музейное пространство является передвижным. Жители и гости города смогут познакомиться с историями не только в стенах библиотеки, но и на открытых городских площадках, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.