Китайцам и монголам разрешили приезжать в Россию на автомобиле по электронной визе

Граждане Китая и Монголии теоретически смогут приехать в Россию по электронной визе не только через порты, но и по автомобильным дорогам. По крайней мере такая норма содержится в законе, вступающем в силу в четверг, 12 марта.

Документ разработан правительством в целях распространения упрощенного порядка въезда иностранных граждан по электронным визам на территорию Дальнего Востока. По такой визе в Россию приехали уже 130 тысяч граждан из 18 государств. Как ранее заявил замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков, сейчас такая система действует в 18 пунктах пропуска, из которых 11 расположены в свободном порте Владивосток, а 7 – в международных аэропортах на территории ДФО.

С 12 марта приехать по электронной визе можно будет через автомобильные, речные и смешанные пункты пропуска, расположенные на Дальнем Востоке. Закон распространяется на 6 пунктов в местах пересечения российско-китайской и российско-монгольской границы. Они расположены в Хабаровском крае, Амурской области, Еврейской автономной области, Бурятии и Забайкальском крае, пишет «Парламентская газета».

Как сообщили в погрануправлении ФСБ России по Амурской области, оборудование для въезда по электронной визе в Приамурье установлено, согласно соответствующему приказу, только в аэропорту. Приехать на машине в регион жители Китая смогут только по построенному международному мосту, когда там появится соответствующее оборудование для электронных виз.

Но и после запуска моста свободно приезжать на российскую сторону китайцы вряд ли смогут, даже несмотря на то, что теперь это разрешено официально. Движение легковых автомобилей откроется только после появления постоянного пункта пропуска, который, по планам, должны построить к 2022 году.