Жители Зеи страдают из-за сломанной аппаратуры в местной больнице

В редакцию Амур.инфо обратилась Анна Новик. Ее матери не могут провести качественное обследование в Зейской городской больнице, где долгое время не работает колоноскоп, а компьютерный томограф работает ограниченно. Женщине с болями придется ехать сотни километров до Благовещенска, чтобы провести дорогостоящее исследование.

«Около месяца назад у мамы начались боли в животе, и она обратилась в приемный покой больницы Зеи. Ее осмотрели, сказали, что все в порядке, и отправили домой, где ей стало только хуже. В итоге она снова пришла, и ее все-таки госпитализировали. Сделали УЗИ брюшной полости, гастроскопию – исследования ничего не показали, а маме лучше не становилось», – сообщила корреспонденту информагентства Анна Новик.

Зейские врачи сообщили, что 60-летней Светлане Новик необходимо делать компьютерную томографию и колоноскопию. Но проблема в том, что у аппарата КТ неисправен один из компонентов, поэтому исследования ограничены по количеству пациентов в день, что создает месячные очереди, а колоноскоп и вовсе давно сломан. Пациентку с болями в области живота спустя 10 дней лечения выписали, но ей по-прежнему плохо.

Ситуацию с состоянием медицинской аппаратуры прокомментировала главный врач Зейской больницы имени Смирнова. «В компьютерном томографе небольшие технические неполадки – не передаются данные на пленку, поэтому результаты исследования записываются на диски. На данный момент в больнице ожидают приезда специалистов, которые компетентны починить неисправности, замедляющие работу оборудования», – рассказала главврач Анна Згурина.

Кроме того, исследования на томографе проводит единственный в Зее специалист, у которого множество больных, обслуживаемых вне очереди, например, с диагнозом онкология. Поэтому на рентгенологе очень большая нагрузка. Впрочем, по словам Анны Згуриной, информация о том, что очередь на КТ в Зее растягивается на месяцы, не соответствует действительности. Главврач утверждает, что ожидание пациентов в создавшихся условиях составляет максимум три недели.

Но Светлане Новик из-за непрекращающихся болей в животе от этого легче не стало.

«В результате мама оказалась в больнице второй раз. Из-за возникшей очереди на компьютерную томографию медики решили провести лапароскопию. Хирург сразу предупредил, что если в желудке проблема не будет найдена, то вся надежда останется на колоноскоп, который сломан, и неизвестно, когда его смогут починить. К сожалению, лапароскопия так и не выявила причину болей. За процедурой колоноскопии нам предложили ехать в Благовещенск», – рассказала дочь пациентки.

В областной центр больная должна добираться самостоятельно за свой счет либо на поезде, либо на микроавтобусе. Родственники уже было приняли решение о транспортировке женщины, но боли у нее внезапно усилились, и она испугалась, что в пути может наступить критическая ситуация, в результате которой она может погибнуть.

«Что касается колоноскопа в нашей больнице, то вышел срок его эксплуатации, были бесконечные ремонты. Теперь нам требуется новый аппарат, который стоит около семи миллионов рублей. Мы подали заявку на приобретение в региональный минздрав. Обещают решить вопрос в этом году. Вопрос на контроле у губернатора», – рассказала главный врач Зейской больницы.

Как сообщили в амурском министерстве здравоохранения, новый колоноскоп в Зейской больнице может появиться только благодаря реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Амурской области», в которой предусмотрены мероприятия по оснащению медицинским оборудованием больниц и поликлиник. В настоящее время эта программа проходит экспертизу на уровне Минздрава РФ и вступит в силу лишь с 1 июля текущего года. Но у 60-летней пациентки Новик столько времени нет, потому что живот продолжает болеть.

«Ждем 15 марта, когда маме снимут швы, и сразу поедем в Благовещенск в платную клинику, где колоноскопия с анестезией обойдется нам в 9 500 рублей. В областной больнице колоноскоп расписан до 31 марта. Там на полторы тысячи дешевле, но мы ждать не можем. В Зейской больнице направление на бесплатную КТ нам дать почему-то отказались», – сетует Анна Новик.