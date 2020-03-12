Памятник Ленину на площади нужно оставить: итоги голосования на Амур.инфо

Редакция Амур.инфо подвела итоги очередного голосования. Пользователям был задан вопрос о памятнике Ленину на главной площади Благовещенска. Во время реконструкции площади памятный объект решили не трогать. Читатели сайта высказали свое мнение на этот счет.

Большая часть проголосовавших, а это 900 человек, или 63,4 %, отдали голос за то, чтобы памятник Ленину оставить на площади, так как это историческая память. Дальше голоса разделились. 125 человек (8,8 %) ответили, что они против памятника, так как никакой ценности он не представляет. 103 участника голосования (7,3 %) заявили, что им все равно, что станет с памятником вождю мирового пролетариата. 87 человек (6,1 %) назвали изваяние культурной ценностью и высказались за то, чтобы он остался на месте.

Еще 70 человек, или 4,9 %, посчитали, что каменный Ленин не вяжется с концепцией новой площади, поэтому там ему не место. 68 пользователей (4,8 %) проголосовали против, так как, по их мнению, личность Ленина неоднозначна. 50 проголосовавших (3,5 %) выбрали вариант ответа, где в качестве аргумента за оставление памятника приводится пример другой страны: «С разрушения памятников начали на Украине».

И 17 человек из 1 420 проголосовавших предложили свои варианты. Все они разные, но в итоге свелись к тому, что памятник нужно оставить: «Можно по разному относиться к личности В.И., но в любом случае это наша история, которую надо помнить и чтить. Война с памятниками удел недалеких людей, поэтому коль уж стоит памятник, то пусть и остается»; «Сохранить. Все памятники Ленину и Калинину перенести в другое место»; «Памятник оставить, но можно перенести в рощицу, которая рядом. Пусть отдыхает...»; «Зачем деньги тратить на слом»; «Может, с исторической точки зрения сам памятник и нужно оставить, но перенесите его с лицевой линии куда-нибудь в тихий сквер»; «Это наш вождь. Вождь пролетариата. Он показал нам жизнь в равенстве. Никогда такого вождя у нас больше не будет»; «Перенести памятник в другое место, например, в любой из городских парков, скверов и т.п.».