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сегодня, 17:26 12

Памятник Ленину на площади нужно оставить: итоги голосования на Амур.инфо

Памятник Ленину на площади нужно оставить: итоги голосования на Амур.инфо

Редакция Амур.инфо подвела итоги очередного голосования. Пользователям был задан вопрос о памятнике Ленину на главной площади Благовещенска. Во время реконструкции площади памятный объект решили не трогать. Читатели сайта высказали свое мнение на этот счет.

Большая часть проголосовавших, а это 900 человек, или 63,4 %, отдали голос за то, чтобы памятник Ленину оставить на площади, так как это историческая память. Дальше голоса разделились. 125 человек (8,8 %) ответили, что они против памятника, так как никакой ценности он не представляет. 103 участника голосования (7,3 %) заявили, что им все равно, что станет с памятником вождю мирового пролетариата. 87 человек (6,1 %) назвали изваяние культурной ценностью и высказались за то, чтобы он остался на месте.

Еще 70 человек, или 4,9 %, посчитали, что каменный Ленин не вяжется с концепцией новой площади, поэтому там ему не место. 68 пользователей (4,8 %) проголосовали против, так как, по их мнению, личность Ленина неоднозначна. 50 проголосовавших (3,5 %) выбрали вариант ответа, где в качестве аргумента за оставление памятника приводится пример другой страны: «С разрушения памятников начали на Украине».

И 17 человек из 1 420 проголосовавших предложили свои варианты. Все они разные, но в итоге свелись к тому, что памятник нужно оставить: «Можно по разному относиться к личности В.И., но в любом случае это наша история, которую надо помнить и чтить. Война с памятниками удел недалеких людей, поэтому коль уж стоит памятник, то пусть и остается»; «Сохранить. Все памятники Ленину и Калинину перенести в другое место»; «Памятник оставить, но можно перенести в рощицу, которая рядом. Пусть отдыхает...»; «Зачем деньги тратить на слом»; «Может, с исторической точки зрения сам памятник и нужно оставить, но перенесите его с лицевой линии куда-нибудь в тихий сквер»; «Это наш вождь. Вождь пролетариата. Он показал нам жизнь в равенстве. Никогда такого вождя у нас больше не будет»; «Перенести памятник в другое место, например, в любой из городских парков, скверов и т.п.».

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#память

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Комментарии
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  • 55

    55
    1 час назад

    Не сторонник сноса памятников, но я вообще не вижу смысла нахождения его там. Перенести бы его куда-нибудь, как печальную историю России, но наверное в Благовещенска нет таких мест. А после реконструкции всей той территории надо обязательно убрать слово Ленин.

  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    мамке своей памятник перенеси-а это ЛЕНИН!

  • 55

    55
    1 час назад

    Это Ульянов. А слово Ленин, напоминающее как совершать государственные перевороты на деньги других государств, должно быть убрано не с памятника, который однозначно надо от туда убрать, а с наименования улицы, остановки и площади.

  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    у себя на Украине такую агитацию веди-нацист

  • МастерЛомастер

    МастерЛомастер
    1 час назад

    А ты то кто? И в чем же 55 нацист?

  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    бандервовская политика сноса памятников

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    "Еще 70 человек, или 4,9 %, посчитали, что каменный Ленин не вяжется с концепцией новой площади" - каменный не вяжется, а бронзовый?

    Считаю, обязательно должна быть установлена табличка с указанием славного имени известного автора монумента, параметрами, материалом и пр. И обязательно - год установки и то, что передан Благовещенску в дар от рабочих Райчихинска - это наша история.

  • МастерЛомастер

    МастерЛомастер
    57 минут назад

    Только эта история очень грустная. Там памятнику точно не место.

  • Myxira

    Myxira
    49 минут назад

    МастерЛомастер

    Только эта история очень грустная. Там памятнику точно не место.



    Произведению искусства и шикарному историческому подарку именно там и место: на главной городской площади. Не в каждом-то большом городе есть памятник художника с мировым именем - нам есть чем гордиться.

  • Бивис

    Бивис
    29 минут назад

    сносят памятники безумцы а вот написать что натворил этот гриб следует чтоб молодежь знала какую мерзость сотворил этот п...р

  • 55

    55
    6 минут назад

    Аликантебандервовская политика сноса памятников


    Я вообще-то о переносе писал. Вы лучше вспомните, кто в Москве во время распада СССР демонтировали этого идола и по всем СМИ показывали этот демонтаж. Не нынешние преемники (ренегаты) под названием едросня?

  • Тодд

    Тодд
    1 минута назад

    Аликантебандервовская политика сноса памятников


    Если следовать вашей логике , то коммунисты и комсомольцы СССР первыми применили бандеровскую политику в отношении памятником, храмов и зданий времён Российской Империи.

    А место для переноса есть , начало улицы Ленина. Тема уже обсуждалась здесь.

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