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сегодня, 15:50 0

Дочь Заворотнюк рассказала о состоянии матери

Дочь Заворотнюк рассказала о состоянии матери
Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk/

Дочь актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк Анна выразила уверенность, что ее мать в скором времени поправится. Об этом она написала в комментариях к посту, опубликованном на ее странице в Инстаграме.

Девушка выложила в социальной сети снимок из Италии. Она рассказала, что на поездку заработала сама. Однако ранее появилась информация о том, что Анна сопровождала маму в Италию на лечение. Под публикацией девушка уточнила, что посещала страну до вспышки инфекции и ее здоровью ничего не угрожает.

Подписчики в комментариях спросили у Анны про здоровье Анастасии, на что девушка ответила: «Все хорошо, мы молимся за ее скорейшее выздоровление».

Также в комментариях Анна отметила, что они не ходят на шоу и прочие программы специально, чтобы оставить подробности в тени. «Мы держимся достойно», – написала она.

Под одним из постов подписчица рассказала о смерти своей матери два года назад из-за онкологии.

«Очень сочувствую вашей потере. Но в нашем случае все будет хорошо, и мы победим, я уверена», – написала в ответ дочь Заворотнюк.

Новости о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк появились в августе 2019 года. Некоторые средства массовой информации писали, что у актрисы диагностировали рак мозга. Близкие артистки долго не комментировали эти сообщения, однако спустя некоторое время подтвердили, что она проходит курс лечения. Несколько раз в сети появлялись фейковые сообщения о том, что звезда умерла. Однако родственники изначально опровергали эту информацию, а после стали игнорировать такие сообщения.

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#здоровье #шоу-бизнес

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